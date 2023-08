Krznar: Naša naloga je parirati Fenerbahčeju v vseh segmentih igre

Poškodbe so poskrbele za to, da so 16-kratni državni prvaki na pot odšli brez treh nogometašev. Hilal Soudani, Ignacio Guerrico in Marin Laušić bodo pesti za vijoličaste stiskali v Sloveniji, 23-članska zasedba pa bo v Istanbulu naredila vse, da se domov vrne s pozitivnim rezultatom.

"Pričakovanja so enaka kot pred vsako tekmo. Borili se bomo za pozitiven rezultat in napadali zmago. Vsekakor je pred nami težko gostovanje. Turki so znani po tem, da pripravijo odlično atmosfero. Najpomembneje je, da se tega ne ustrašimo," je pred vkrcanjem na letalo povedal kapetan Maribora Martin Milec.

Edin Džeko, Dušan Tadić in Ryan Kent so le nekateri izmed nogometašev, ki so v poletnem prestopnem roku okrepili zvezdniško moštvo Fenerbahčeja. Mariborčanom bo zasedba, katere vrednost Transfermarkt ocenjuje na slabih 180 milijonov evrov, predstavljala visoko oviro. "Priprave na tekmo so bile težke, saj vemo, s kakšnimi igralci se bomo pomerili. To so nogometaši, ki nezbranost hitro kaznujejo. Na takšnem obračunu prostora za napake ni. Kljub dobremu začetku sezone imamo pomanjkljivosti v igri, ki jih mora biti proti Fenerbahčeju čim manj," je dodal 31-letni branilec Maribora.