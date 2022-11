Krznar: Navijačem smo ostali dolžniki in smo se jim oddolžili vsaj v manjši meri

"Veseli nas, da se je zgodilo prav tokrat. Ko so bile tribune lepo zapolnjene, pred našimi številnimi navijači, ki smo jim ostali dolžniki in smo se jim oddolžili vsaj v manjši meri. Prav tako veseli zaradi Josipa, ki je končno dočakal, da pride v igro. Ali bolje rečeno, občinstvo je dočakalo, da vidi velemojstra ," je po veličastnem nedeljskem popoldnevu v izjavi za uradno spletno stran kluba izpostavil Damir Krznar . " Dejansko je vse šlo po načrtih. Jezen sem bil le med polčasom, zaradi prejetega zadetka v zadnji minuti, ko bi se morali po izbijanju žoge boljše odzvati, a pozneje k sreči nismo bili kaznovani za napako. Drugače pa si fantje zaslužijo pohvale za prikazano na tekmi, v katero smo vstopili agresivno, šli neposredno proti vratom. V prvem polčasu smo prevladovali, iskali smo žogo, vztrajali pri kombinatoriki, pritiskali na nasprotnika in to je obrodilo sadove. Hitro smo povedli, ohranjali dinamičnost tudi po povišanju vodstva. Spoštovali smo vse dogovore in v drugem polčasu, predvsem po izključitvi, uspešno nadzorovali dogajanje do konca tekme ."

Za popolno evforijo pa je poskrbel vstop Josipa Iličića, ki mu je Rok Kronaveter prepustil izvajanje enajstmetrovke in se je takoj tudi že vpisal med strelce. "Tudi to spoznanje potrjuje timski duh. Tudi Kronavetru bi bilo lepo zabiti, a ga je spodbujal, naj izvaja. Lepo je videti takšne prizore, ta enotnost je pot. Jojo je vrnitev nadgradil z zadetkom in v nekaj minutah pokazal, za kakšnega velemojstra gre. Še vedno pa je opazno, da potrebuje kilometre v nogah. Zato se bo v prihodnjih dneh bolj družil s kondicijskim trenerjem."



Če je tekma proti Celju nakazala, da se ekipa dviguje, je dvoboj z Muro pomenil potrditev in nadgradnjo.

"Imeli smo všečno kombinatoriko v fazi napada. Želel bi, da bi bili še mirnejši z žogo in bi se več ponujali k sodelovanju. Toda smer je prava, naj bo tudi v prihodnje, kot je bilo na zadnjih dveh tekmah. Zdaj sledi najtežja naloga, ohraniti to raven igre in ponavljati podobne predstave. Pred nami so še štiri prvenstvene preizkušnje, najprej pa se moramo takoj usmeriti k tekmi proti Krki, saj je pokalno tekmovanje vedno nepredvidljivo. Nekoliko bo treba osvežiti ekipo, a ne preveč. Krka je ekipa, ki lahko povzroči težave in moramo imeti ustrezen pristop," je v izjavi za uradno spletno stran vijoličastih še dejal prvi trener Maribora."