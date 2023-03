Krznar: Ne oziramo se na Olimpijo, ukvarjati se moramo s seboj

Minila sta dva tedna od večnega derbija v Ljudskem vrtu, ko je aktualni šampion zasluženo premagal Olimpijo in se ji točkovno približal na dvanajst točk. Takrat so iz tabora vijoličastih, predvsem pa med navijači, že prihajale napovedi, da prvenstvo še ni odločeno in da se Olimpijo lahko ulovi. Po dveh zmagah zmajev in zgolj eni osvojeni točki Maribora na zadnjih dveh tekmah je prednost zeleno-belih neverjetnih sedemnajst točk.

Vsaka serija se enkrat konča. Mariborska se je po desetih prvenstvenih tekmah v Murski Soboti, s prvim porazom po lanskem 22. oktobru. Po njem je zaostanek drugouvrščenega Maribora za vodilno Olimpijo točno sedemnajst točk.

Muraši, ki jih je prvič vodil nekdanji strateg Brava Dejan Grabić, so pred lepo polnimi tribunami prekinili mariborski niz desetih tekem brez poraza, hkrati pa so sami prišli do prve po sedmih obračunih.

"Žal si nismo zaslužili več od tega poraza, preprosto smo prespali celotno tekmo. Nič nam ni šlo od nog, naredili smo toliko tehničnih napak kot na prejšnjih petih tekmah skupaj. Če bi po prikazanem na tej tekmi zmagali ali igrali neodločeno, bi bilo nezasluženo," ni mogel skriti razočaranja ob videnem v Fazaneriji v izjavi za uradno spletno stran vijoličastih Damir Krznar.

"Nismo uspeli priti do naše povezane igre. Mura nas je zvlekla na njihovo polovico igrišča, to nam je prej v večini primerov ustrezalo. Ko smo zanesljivi pri podajah, zasenčimo ekipo, ki nas tako čaka. Tokrat se je zgodilo prav obratno. Naše napačne podaje so presekali in šli v protinapade ter polprotinapade, iz katerih so nam povzročili preveč težav, zabili gol. Nato drugega iz prekinitve. Privoščili smo si preveč nerazumljivih napak, nismo bili pravi, toda verjamemo, da je bil to samo slab dan. Skupaj z ekipo moramo pokazati že v sredo na pokalni tekmi v Velenju in potem v soboto ob nadaljevanju prvenstva, da je res šlo za en slab dan, ki pa se ne sme ponoviti," je bil v pogovoru za spletno stran vijoličastih izčrpen Hrvat na slovenski klopi.

"Nov trener prinese novo energijo in prebudil se je tudi Daku. Žal ob nepravem času. Ob razočaranju nad lastno predstavo ne smemo pozabiti čestitati Muri za zasluženo zmago. Zaradi spremembe na njihovi klopi smo pričakovali ta pozitiven naboj, ki pa je pri nas manjkal. Mura je relativno lahko prišla do zmage po lastni, a tudi po naši zaslugi. Naredili smo namreč občutno preveč tehničnih napak, te neizsiljene napake pa prinesejo nestabilnost in posledično so naslednje odločitve slabe, kar privede do melanholičnosti. Manjkalo nam je razpoloženih posameznikov, ki bi oddelali tekmo na višji ravni in potegnili ostale za seboj. V končnici smo šli v tveganje, a to ni bilo opazno na pravi način. Ko smo dodali še enega napadalca, smo namesto bolj neposredno proti vratom iz podaje šli nazaj v sredino. Pohvale si zasluži Rafiu, ki je želel prevzeti odgovornost in je prinesel energijo. Gledano v celoti, pa smo pokazali premalo, da bi se razpletlo drugače," je še dejal Krznar in "ugotovil, da Maribor za vodilno Olimpijo sedaj zaostaja točno sedemnajst točk.

Če je pred dvema tednoma po zmagi na večnem derbiju točkovna prednost skopnela na dvanajst točk in je bilo moč slišati špekulacije in tudi napovedi, da prvenstvo še zdaleč ni odločeno, se sedaj, enajst krogov pred koncem, to zdi "preambiciozna" napoved ... "Prvenstvo še traja, pred nami je še veliko tekem, raznovrstnih izzivov. Kot sem rekel fantom v slačilnici, bil je naš slab dan. Ne oziramo se na Olimpijo, ukvarjati se moramo s seboj in zdaj potrebujemo pravšnji odziv."