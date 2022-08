Krznar (že od danes naprej) na klopi Maribora?

Karanović je vodil moštvo na 39 tekmah, zabeležil 19 zmag, osem neodločenih izidov in 12 porazov. Neuspešen vstop v sezono 2022/23, v kateri so Mariborčani nanizali šest zaporednih porazov, pa je sodu izbil dno. če je verjeti zapisom hrvaških medijev je športni direktor kluba Marko Šuler že našel Karanovićevega naslednika. Na vročo mariborsko klop naj bi še danes, v torek, sedel Hrvat Damir Krznar, ki naj bi s seboj pripeljali še dva igralca. Krznar ne bo prvi hrvaški strokovnjak na klopi Maribora. V preteklosti so vijoličastim že poveljevali Ivo Šušak, Ante Čačić, Krunoslav Jurčić, Sergej Jakirović in še nekateri drugi nogometni strokovnjaki, ki prihajajo iz vrst naših južnih sosedov, predvsem iz tabora zagrebškega Dinama.