Trener zagrebškega dinama Krznar odstopil, v klubu hitro našli zamenjavo

Med kandidati, ki so se pojavljali v javnosti, sta bila nekdanji nogometaš Olimpije in legendarni hrvaški nogometaš Robert Prosinečki ter selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek.

"V tem ni resnice. Pred Krznarjevim odhodom nismo bili zaposleni z iskanjem novega trenerja," je zatrdil predsednik in dodal, da so začasno rešitev našli v klubu – da bi prevzel prvo ekipo, so prosili vodjo mladinske šole, Željka Kopića. Ta je ponudbo sprejel in bo prvake vodil že na nedeljskem derbiju proti Hajduku, katerega glavni trener je tudi že bil. Predsednik kluba, Mirko Barišić, je poudaril, da je Krznar po pokalnem porazu proti Rijeki odstopil sam.

Po nizu petih pomembnih tekem, med katerimi je tudi gostovanje v Londonu pri West Hamu, ko si bo Dinamo poskušal priboriti izločilne boje v Ligi Evropa, se bo uprava kluba sestala s Kopićem in se pogovorila z njim. Če bo 44-letni trener uspešen, ni izključeno, da bo na klopi ostal tudi spomladi.