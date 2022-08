Krznar po končani evropski poti: Manjkalo je moškosti, poguma

Maribor je v Romuniji končal letošnjo evropsko pot. Čeprav je bil dvoboj s Clujem, ki ima po Transfermarktu skoraj štirikrat vrednejšo ekipo, večinoma izenačen, pa Štajercem v napadu ni uspelo narediti dovolj, kazen pa je sledila v 90. minuti, ko je Lovro Cvek z golom končal evropsko pot Maribora, slednji pa nadaljuje niz brez zmage, ki znaša že devet tekem.

Maribor, ki je v preteklosti (po trikrat) že igral v skupinskem delu tako Lige prvakov kot Lige Evropa, si je v Romuniji želel priti do zmage, ki bi prinesla ne le nadaljevanje evropske sezone, temveč tudi želeno finančno injekcijo.

Mariborski krvnik je bil Lovro Cvek, nekdanji igralec Zavrča, Aluminija in Celja.

Samo preboj v Konferenčno ligo klubu prinese 2,94 milijona evrov, zmaga v skupinskem delu pomeni 500.000 evrov, neodločen izid pa 166.000 evrov. "Dvoboj, ki je trajal 180 minut, je odločila prav 180. minuta. Odločila je ena situacija, lahko rečemo poteza iz obupa, ki je postala evrogol," je po neprijetnem razpletu v Romuniji za mariborsko spletno stran poudaril Damir Krznar. Junak obračuna je postal Lovro Cvek z redko videnim zadetkom, toda mariborski trener je nazorno predstavil izhodišče težav. Ob analizi storjenega je opozoril na dogajanje, ki je privedlo do zaključka evropskih kvalifikacij. "Težko je po takšni tekmi strniti misli. Bolj kot poraz je boleč način, kako smo izgubili. Kar mi ostaja v ospredju pri razmišljanju, je, da si nismo zaslužili napredovanja, ker nismo bili bolj pogumni na igrišču. Nismo bili moški v tisti meri, kot bi morali. Obrambno je še delovalo dobro, a ne moreš prepustiti nasprotniku toliko pobude. Še posebej tokrat, ker je ostal vtis, da bi bilo mogoče storiti več v napadu, če bi bili bolj odločni, pogumni in z več samozavesti. Ko smo prebili prvo linijo, smo zlahka prihajali v cono zaključkov. To bi morali početi večkrat. Toda nismo imeli razpoloženega igralca, ki bo rekel, jaz sem ta, daj mi žogo, zadržal jo bom in ustvaril priložnost. Manjkalo je moškosti, poguma."

Vprašanje, v katero smer bi se obrnila tekma, če bi se igralo še pol ure, bo zdaj ostalo le hipotetično. "Morda je navzven tako delovalo, vendar zagotavljam, da nismo čakali na podaljške. Še v 80. minuti sem poudaril, da gremo bolj odločno in po gol. Da si moramo upati in prevzeti odgovornost. Lažje bi bilo sprejeti, če bi junaško padli z 0:3, kot pa tako. Pred nami je veliko dela, tega se dobro zavedamo. Najprej moramo skrajšati čas celjenja teh ran. Ne glede na okoliščine sem še vedno prepričan, da Cluj, gledano v celoti, ni boljša ekipa, a nam to zdaj nič več ne pomeni. Imeli smo premajhno število razpoloženih igralcev, da bi dokazali nasprotno," je za uradno klubsko spletno stran še povedal 51-letni Hrvat. "Bilo je 7, 8 situacij, ki smo jih dobro reševali ob prekinitvah. Zadnje žal nismo. Po slabem izbijanju z glavo je zadel igralec, obrnjen s hrbtom proti vratom. Iz situacije, v kateri ne gre za priložnost. Bolj je šlo za srečen udarec, toda tekmecem je treba čestitati za zmago. Izzvali so jo in si jo bolj zaslužili. Mi pa smo bili preveč zadržani v igri, s še vedno prisotno določeno psihološko blokado, kar je bilo opazno pri izvajanju kotov. Želeli smo v naših prvih skupnih dneh izzvati novo energijo. Skozi treninge in prvi tekmi so fantje pokazali določen odziv, ki pa je tokrat izostal," je še povedal Krznar in pogledal proti gostovanju v nedeljo v Murski Soboti.

