Krznar (p)o remiju proti Radomljam: Celotna sezona se bo ocenjevala po uspešnosti v zaključnem delu

Otvoritev zadnje četrtine prvenstva se Mariboru ni izšla po željah in pričakovanjih. "Glede na prikazano zagotovo ne moremo biti zadovoljni. Naredili smo precej za zmago v fazi napada, vendar zapravili 3, 4 res velike priložnosti. Maščevalo se nam je, da smo premlahavo šli v tekmo, igrali prepočasi in prepustili Radomljam sredino igrišča, skozi katero so nas ranili, čeprav smo vedeli, da so najmočnejši v kombinatoriki v sredini. Analiza med pripravami na tekmo je pokazala, da imajo prav Radomlje izmed vseh ekip v ligi največji odstotek napadov, ki jih izpeljejo skozi sredino igrišča, za kar potrebujete veliko mero spretnosti in kar zares preseneča. Podarili smo jim gol, potem smo se uspeli vrniti in si ustvariti še precej priložnosti. V prvem polčasu bi morali odločiti tekmo, ni nam uspelo. V drugem smo sicer imeli pobudo, a ne dovolj konkretno in odločno kot v prvem, da bi na koncu slavili," je o spoznanjih s tekme za uradno klubsko spletno stran dejal trener drugouvrščene ekipe Damir Krznar.