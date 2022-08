Krznar po remiju v štajerskem obračunu: Nihče se ni skrival, kar je pohvalno

Popotnica za gostovanje v Cluju, kjer se bo odločalo o potniku v Konferenčno ligo, je drugi zaporedni remi. Proti Celju, navkljub vodstvu z 2:0, so se Mariborčani morali zadovoljiti s točko. "Vtisi so mešani, toda ob teku in želji smo tokrat dobili tudi učinkovitost. Tekma je bila zelo hitra, dinamična z veliko teka. 'Run and gun' nogomet, če se lahko tako izrazim. To je dobro za občinstvo, manj za trenerje. Potrebovali smo bolj mirno tekmo, da bi ohranili fizične rezerve in nekaj več moči pred naslednjimi preizkušnjami. Bili smo na tej sledi po vodstvu z 2:0, a se nam je zgodil prvi gol, ko smo skušali ujeti goste v nedovoljenem položaju, potem pa zaspali ob predložku. Nato je bil dosežen še drugi gol kot posledica naše napake in osnovnega namena nam ni uspelo izpolniti. Skušali smo ohraniti nadzor nad igro, pri 2:0 ničesar nismo spreminjali. Ne bi se bilo smiselno braniti. Pri 2:2 pa smo se odločili, da gremo v povečano tveganje in da nam točka ni dovolj. Žinič je začutil bolečine v zadnji stegenski mišici, zato se je preselil na desno stran Repasa, da bi prinesel še eno ofenzivno rešitev," je po dvoboju s Celjem za uradno spletno stran kluba dejal trener Damir Krznar. Kljub rezultatskemu primanjkljaju pa so bili med nedeljskim dvobojem opazni določeni koraki naprej k ustvarjanju boljše celotne podobe. Vsaj tako vidi hrvaški strokovnjak na mariborski klopi. "Kar me veseli, je, da smo naredili vse v 2. polčasu, da bi prišli do zmage. Nismo obupali, prevzemali smo odgovornost. Vsi so poskušali, od prvega do zadnjega, nihče se ni skrival, kar je pohvalno. Kdor dela, tudi greši. Bilo je tudi nekaj napak, ki jih bomo odpravljali, smo pa na pravi poti. Z rezultatom nikakor ne moremo biti zadovoljni, a moramo nadaljevati z delom. Hitro nas čaka nova tekma, takoj je treba preklopiti naprej. Fizično je neprijetno, da prihaja tako hitro, a je tudi dobro, saj je to tekmo treba hitro pozabiti."