Krznar: So dobro uigran orkester, na nas je, da te note pomešamo

Celjani so v prvem krogu brez težav s skupnim izidom 7:1 odpravili estonsko Floro iz Talina, Slovaki pa s 6:3 severnomakedonsko Strugo.

"To tekmo gledamo kot 180 minut, v Celju bo prvi polčas. Definitivno precej boljši nasprotnik od Flore. Slovan je ekipa, ki dobro izgleda v fazi napada. Imajo fantastične individualne igralce, ki dobro napadajo prostor. Oni so nosilci, mi nismo. So dobro uigran orkester, na nas je, da te note nekoliko pomešamo," je pred pomembno tekmo spregovoril celjski trener Damir Krznar.