Krznar: Treba je sprejeti vlogo favorita in jo upravičiti

Glavni trener Maribora je tokrat v pričakovanju tekme dobil bolj spodbudne informacije s strani zdravniške službe: "Viroze so, k sreči, preteklost. Seveda pa fantje, ki so vmes izpustili nekaj treningov, niso nared za vseh 90 minut. Upam, da bolezni niso pobrale preveč moči, vendar bomo glede na intenzivnost tekme morali porazdeliti minutažo. Izven kadra so zaradi poškodb še vedno Soudani, Vrhovec in Guerrico, pridružil pa se jim je Antolin, ki je dobil močan udarec ob trčenju v kazenskem prostoru med nedeljskim dvobojem z Aluminijem. Ni šlo za pretres možganov, opravljen je bil pregled, a mu zdravnik ne dovoli nastopa."

Damir Krznar je v slogu velikih trenerjev kljub rivalstvu najprej čestital ljubljanski ekipi: "Ko smo pri nastopih v evropskem tekmovanju, čestitke Olimpijo za zmago in napredovanje. S takšno držo, z odločnostjo moramo na igrišče tudi mi, treba je sprejeti vlogo favorita in jo upravičiti. Naredili bomo vse, da tudi naše upanje traja čim dlje in da nogometaši Olimpije ne bodo edini slovenski predstavniki v evropski jeseni."

Zaostritev konkurence na treningih je dvignila ritem vadbe, o utripu slačilnice Itsuki Urata: "V Luksemburgu je bila zelo zahtevna tekma, čaka nas novih 90 minut. Smo favoriti, moramo pa to vlogo potrditi na igrišču. Z nestrpnostjo pričakujem povratni dvoboj pred našimi navijači, ki vedno poskrbijo za dobro ozračje. Priprave so bile uspešne, osredotočeni smo le na tekmo. Za menoj so prvi tedni v Mariboru, všeč mi je mesto, v klubu so me lepo sprejeli. Prvo obdobje prilagajanja je za menoj, še vedno pa lahko in moram izboljšati določene zadeve v igri. Nisem še povsem zadovoljen s svojimi predstavami, storil bom vse, da poskrbim za napredek v igri in prispevam še večji delež k skupnim uspehom. Zato bo zelo pomembno narediti naslednji korak na evropski poti in verjamem, da bomo mi tisti, ki se bodo na koncu veselili skupaj z navijači."