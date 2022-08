Krznar zadovoljen po debiju: Navijačem priklon do tal

Čeprav Maribor proti Cluju v play-off za uvrstitev v Konferenčno ligo ni uspel zadeti, je bil novinec na klopi aktualnih državnih prvakov Damir Krznar zadovoljen z videnim. Pohvalil je predvsem igro v obrambi, njegovi varovanci so prekinili niz šestih zaporednih porazov in sploh prvič po sedmih tekmah zadržali mrežo nedotaknjeno. Hrvaški strokovnjak se je prav posebej zahvalil tudi navijačem, ki so po dolgem času enotno zaploskali svojim ljubljencem.

"Občutki so mešani, zadovoljni smo z izvedbo, nezadovoljni z rezultatom. Energija je bila prava. Na terenu so bili moški, ki so pokazali čvrst, borben obraz. To je bilo dobro. Kar ni bilo dobro, je bil manko kreacije. Škoda za zapravljeno priložnost Božića," je vtise po tekmi na novinarski konferenci uvodoma strnil Damir Krznar. V tekmi z malo pravimi priložnostmi je najlepšo za domače zapravil Marko Božić. V prvem polčasu po lepi podaji Roka Baturine, v drugem po odlični kombinaciji na levi strani napada. Obakrat se je izkazal vratar Cluja Simone Scuffet.

Sporočilo Viol na tekmi proti Cluju: "Ko klub trpi, ostanemo samo mi! 4000 > 12.000."

'Obrambo lahko hitro popraviš, faza napada je proces' Seveda bi si novinec na klopi Maribora želel, da bi novo avanturo začel z zmago, zato z napadalnim učinkom ni mogel biti zadovoljen. Je pa Maribor po dolgem času pokazal pravi obraz v obrambi. Izkazala sta se osrednja branilca Luka Uskoković in Sven Šoštarič Karić, ki zagotovo ne bi začela, če Nemanja Mitrović ne bi bil kaznovan, Max Watson pa poškodovan. "Z obrambo sem bil zelo zadovoljen. V dnevu in pol pred tekmo smo delali samo na tem. Prostora med obrambo in sredino ni bilo veliko, za kar vse pohvale zvezni vrsti. Zelo pa sem zadovoljen tudi s predstavo obeh osrednjih branilcev. Če bi gledal tekmo nekdo, ki Maribora ne pozna, bi zagotovo mislil, da je to naš prvi štoparski par," je razmišljal Krznar. "Obrambo lahko hitro popraviš, faza napada pa je proces, ki potrebuje čas, a mi ga žal nimamo. Tudi najboljše ekipe včasih za gol potrebujejo šest ali sedem priložnosti ... Dali bomo vse od sebe, da najdemo rešitve in končno pridemo do nasprotnikovih vrat," je nadaljeval 50-letnik, ki je vodenje Maribora uradno prevzel šele v torek. Za povratni obračun prihodnji četrtek napoveduje ofenzivno igro. Zatrdil je, da se Mariborčani v Cluju ne bodo samo branili: "V teh sedmih dneh bo fokus na napadu, da si bomo ustvarjali več priložnosti. Težko bomo izločili Cluj, če ne bomo zadeli."

Ko Ljudski vrt diha kot eno, je Maribor težko premagati Pozitivno energijo v Ljudskem vrtu, ki se je po šestih zaporednih porazih pod vodstvom Radovana Karanovića v veliki meri izgubila, je bilo zaznati tudi po tekmi. Nogometašem je dobrih štiri tisoč navijačev, kar je glede na pomembnost tekme sicer sila skromen obisk, namenilo glasne ovacije. Prav tako toplo je bil pozdravljen tudi Krznar, ki je bil za izkazano podporo zelo hvaležen. "To mi veliko pomeni. Hvala navijačem za podporo. To je definicija pravih navijačev, da so ob klubu, tudi ko časi niso rožnati. Priklon do tal za podporo. Bili so veter v naša jadra. Zdaj je na naš, da jim vrnemo z dobrimi predstavami."

Cluj ni upravičil vloge favorita, Petrescu pohvalil mariborsko obrambo Aktualni romunski prvaki, ki imajo po oceni Transfermarkta približno trikrat vrednejši kader od Maribora, so bili v Ljudskem vrtu v vlogi favoritov, a tega na igrišču niso upravičili. K temu je v veliki meri pripomogla odlična obrambna predstava domačih, kar je po tekmi pohvalil trener Cluja Dan Petrescu. "Maribor je igral zelo dobro v obrambi, bil je agresiven. Pod novim trenerjem se ekipa vedno bori drugače, to je bilo lepo videti," je bil realen nekdanji romunski reprezentant, ki ga pred povratnim obračunom, sodeč po videnem v četrtek, čaka še precej dela pri kovanju zmagovite taktike.