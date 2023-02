Krznar pred večnim derbijem: Olimpiji je treba nameniti dolžno spoštovanje

Prejšnji konec tedna so na Obali vpisali minimalno zmago in prekinili trend porazov proti Kopru v letošnji sezoni. Niso bili izrazito boljši tekmec, zagotovo pa so bili učinkovitejši od Primorcev. S tremi točkami so skočili na tretje mesto. "Nedvomno je tekma proti Kopru veliko pomenila v pripravi na derbi. Imamo pester delovni ritem, a je ves čas ozračje pozitivno in spodbudno. Olimpija je glede na položaj na lestvici in po doslej prikazanem, ekipa, ki ji je treba nameniti dolžno spoštovanje, toda verjamem, da imamo kakovost in znanje, da prikažemo dobro predstavo in da dosežemo dober rezultat," je za uradno spletno stran mariborskega kluba dejal Damir Krznar in začel opisovati značilnosti igre Olimpije. "Vztrajajo pri gradnji igre od vratarja, kar lahko privede tudi do zapletov. Težko je pričakovati, da bo v nedeljo preslikana tekma proti Bravu, a bomo tudi mi skušali vršiti pritisk ob njihovem iznosu žoge iz obrambne polovice in izkoristiti kakšno napako. Kako uspešni bomo pri tem, bo odvisno od nas, a tudi od njihove izvedbe. Načrt je pripravljen, iskali bomo svoje priložnosti, da odvzamemo kakšno žogo tudi v tem delu igre," je še dejal Hrvat na klopi aktualnih slovenskih prvakov, ki ne pogleduje proti lestvici. Tam Maribor za Olimpijo zaostaja za petnajst točk.