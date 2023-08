Krznarju močno odleglo, še posebej zaradi Celja

Novinarska konferenca domačega moštva po povratni tekmi med Mariborom in Differdangeom v drugem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo se je začela presenetljivo pozno. In to ne zgolj zato, ker so Mariborčani potrebovali 120 minut in podarjeno enajstmetrovko, da so strli odpor žilavih Luksemburžanov.

Ravno po tem, ko je razočarani in redkobesedni trener gostov v Ljudskem vrtu strnil misli po tekmi, so namreč 2500 kilometrov stran v Guimaraesu nogometaši domače Vitorie in Celja izvajali enajstmetrovke. Z velikim zanimanjem si jih je v družbi novinarjev na enem od prenosnih računalnikov pogledal tudi Damir Krznar, ki nad uspehom Celja ni skrival zadovoljstva.