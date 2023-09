Kubo odprl dušo: V Barceloni so se nad menoj znašali tudi fizično

V Barceloni so od njega pričakovali veliko, kot glavni japonski nogometni up je bil deležen ogromne medijske pozornosti, vendar vseh pričakovanj ni zares upravičil. Leta 2015 se je brez odškodnine vrnil nazaj na Japonsko, kjer je hitro spet zablestel, tako da je štiri leta kasneje še enkrat odšel na Iberski polotok, in sicer je okrepil madridski Real.

Krilni nogometaš Real Sociedada je zaradi svoje hitrosti in izjemne tehnične podkovanosti že kot deček prišel na radar velikanov. Domači Kawasaki Frontale je tako zapustil nekaj mesecev pred desetim rojstnim dnem, ko je deželo vzhajajočega sonca zamenjal za prestolnico Katalonije.

"Tam je bilo ogromno fantov z velikimi karakterji. Skušal sem narediti vse, da me ne bi ustrahovali. Včasih so se kljub temu nad menoj znašali tudi fizično. Prejel sem nekaj udarcev s strani starejših otrok. Čeprav ne želim govoriti o podrobnostih, je bilo to zelo zahtevno okolje za odraščanje, a če trdo delaš, potem ti lahko uspe."

Kubu se kasneje v majici belega baleta sicer ni uspelo prebiti do prve ekipe, je pa zato nase toliko bolj opozoril kot posojen nogometaš Mallorce, za katero je na 67 tekmah dosegel šest golov in osem podaj. Lani poleti ga je nato od Madridčanov odkupil Real Sociedad za šest milijonov in pol. V tej sezoni je hitronogi Japonec nepogrešljiv del prve zasedbe baskovskega moštva, ki nastopa tudi v Ligi prvakov.