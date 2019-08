Kubo še ne bo dočakal sezone v Realu, odhaja k Mallorci

Real Madrid je Kuba od FC Tokya kupil junija letos. Pred tem je japonski nogometni up med leti 2011 in 2015 igral v akademiji Barcelone. Mladi Japonec se je Barci pridružil, ko je bil star 10 let. Na Japonsko se vrnil leta 2015, ko je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) Katalonce kaznovala zaradi kršenja pravil pri podpisovanju mladoletnih nogometašev. Barcelona je podrobno spremljala razvoj Kuba, a je junija letos vskočil Real Madrid in ponudil Tokyu okrog dva milijona evrov odškodnine.