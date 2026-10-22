Kučys z golom v 90. minuti Celjanom prinesel prvo evropsko točko

icon-chevron-right 1 23 icon-chevron-right FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Liga Evropa: Celje - Salzburg Damjan Žibert













































Celjska zasedba je proti evropsko precej bogatejši salzburški ekipi vknjižila prvo točko v evropski ligi. Po slabših predstavah proti Nemcem in Ciprčanom je slovenski predstavnik tokrat pokazal precej več. Kljub temu je bil vse do izdihljajev tekme pred novim porazom, toda Armandas Kučys je nato le razveselil domače navijače. Slovenski prvaki bodo v tem tekmovanju 5. novembra gostovali v Gradcu pri Sturmu Jona Gorenca Stankovića, 26. novembra pri Ferencvarosu, 10. decembra bodo gostili Olympiacos, 21. januarja jih čaka gostovanje pri Ararat-Armenii, za konec pa 28. januarja domači obračun z nizozemsko zasedbo NEC Nijmegen.

Celjski nogometaši so bili nagrajeni za borbeno in požrtvovalno predstavo. FOTO: Damjan Žibert

Čeprav so Celjani kar obetavno odprli tekmo, so se hitro znašli v zaostanku. V deveti minuti je po izgubljeni žogi na sredini igrišča do strela z 12 metrov prišel Sota Kitano in natančno meril za vodstvo Salzburžanov. V 11. minuti so ob celjski priložnosti domači zahtevali tudi igranje z roko v kazenskem prostoru, a neuspešno. Avstrijci so imeli pobudo, v 23. minuti pa zapravili priložnost za podvojitev prednosti, ko je v osrčju kazenskega prostora zgrešil Haris Tabaković. Štiri minute pozneje pa so tudi domači izpeljali prvo dobro akcijo, ki se je končala s strelom Vetona Tushe, vendar je ta zadel vratnico. V 39. je po podaji z leve strani z glavo poskusil Svit Sešlar, vendar neuspešno, neuspešen pa je bil tudi nov poziv k enajstmetrovki v 40. minuti po prekršku nad Benjaminom Verbičem na robu kazenskega prostora.

Neizprosen boj za vsak centimeter igrišča v Celju. FOTO: Damjan Žibert

Kljub zaostanku je celjska igra iz prvega dela dajala upanje za ugodnejši razplet v drugem polčasu. Toda pri gostih je na začetku drugega polčasa vstopil Jesper Lindstroem in po vsega pol minute že premagal Žan-Luka Lebana, ko je bil prehiter za Lukasza Bejgerja in Artemijusa Tutyškinasa. Danec, ki je pri 26 letih že igral za nekatere velike klube, kot so Eintracht Frankfurt, Napoli, Everton in tudi Wolfsburg, je tako povišal na 2:0. Na veselje domačih navijačev, ki se jih je zbralo med 3000 in 4000, pa se je strelsko končno odprlo napadalcu Blažu Kramerju. Ta je v 50. minuti v kazenskem prostoru lepo izigral svojega čuvaja in žogo poslal v mrežo za sploh prvi celjski gol v evropski ligi.

Celjsko moštvo je z remijem proti Salzburgu (2:2) prišlo do svoje prve točke v letošnji evropski jeseni. FOTO: Damjan Žibert

Slovenski prvaki so še naprej kazali obetavno igro, nekajkrat prišli v kazenski prostor gostov, prave zadnje podaje pa ni bilo. Domači strateg Zoran Zeljković je v končnici tekme Kramerju na pomoč v napad poslal še Armandasa Kučysa, a so Avstrijci dobro kljubovali celjskemu pritisku. Obenem je v 86. minuti malce premalo natančno meril Abubakr Barry, v 89. pa je Leban preprečil povišanje salzburške prednosti po poskusu Tabakovića. V 90. minuti pa so se vendarle spet veselili gostitelji, ko je Yaya Dukuly lepo zaposlil Kučysa, ki je izenačil na 2:2, potem ko je žogo od vratnice poslal v mrežo.

Liga Evropa, skupinski del, izid:

Celje - Salzburg 2:2 (0:1)

Kramer 50., Kučys 90.; Kitano 9., Lindstroem 46.