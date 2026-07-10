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Nogomet

Kultnemu vratarju zaradi povezav z narko kraljem zasegli hišo

Bogota, 10. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Rene Higuita

Sodišče v Kolumbiji je zahtevalo zaseg hiše, ki pripada nekdanjemu reprezentančnemu vratarju Reneju Higuiti. Vzrok za zaseg je ta, da so za nakup hiše uporabili kartelni denar Pabla Escobarja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Rene Higuita
Rene Higuita
FOTO: Profimedia

Rene Higuita, ki je bil znan po svojem akrobatskem branjenju, je kupil hišo v uglednem predelu Medellina leta 1992. Pri nakupu so ponarejali podpise, da bi zakrili izvor denarja, piše AFP in dodaja, da je po zaporednih transferjih le končala v lasti vratarja, in sicer eno leto pred smrtjo mamilarskega kralja Pabla Escobarja.

12-letna preiskava je pokazala, da sta najprej posest kupila člana kartela, brata William in Gerardo Moncada, ki sta bila pozneje ubita v zaporu po Escobarjevem naročilu. "To je čisto preprosto naključje," je Higuita povedal za radijsko postajo iz Bogote Blu Radio in dodal, da sam sebe smatra za žrtev teh dogodkov.

Rene Higuita na tekmi svetovnega prvenstva leta 1990 v Italiji proti reprezentanci Jugoslavije
Rene Higuita na tekmi svetovnega prvenstva leta 1990 v Italiji proti reprezentanci Jugoslavije
FOTO: Profimedia

V Medellinu rojeni vratar se je pritožil na odločitev sodišča in lahko vmes ostane na posesti. Norec, kot se ga je prijel vzdevek med kariero, je bil znan po svojem akrobatskem načinu branjenja, med drugim je s tako imenovanim škorpijonom obranil strel na tekmi proti Angliji leta 1995. Večkrat v življenju pa je imel tudi težave s svetom mamil. Leta 1993 so ga aretirali po obisku Escobarja v zaporu in ga preiskovali zaradi posredovanja za izpust ugrabljene hčerke preprodajalca mamil s strani šefa kartela.

Higuita je dobil nelegalno plačilo za svojo vlogo pri tem poslu, a so pozneje opustili obtožnice proti njemu. "Odtlej so me začeli klicati prijatelj Pabla Escobarja. Sploh ne veste, koliko težav mi je to povzročilo," je zaključil Higuita.

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