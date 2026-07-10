Kultnemu vratarju zaradi povezav z narko kraljem zasegli hišo

Rene Higuita, ki je bil znan po svojem akrobatskem branjenju, je kupil hišo v uglednem predelu Medellina leta 1992. Pri nakupu so ponarejali podpise, da bi zakrili izvor denarja, piše AFP in dodaja, da je po zaporednih transferjih le končala v lasti vratarja, in sicer eno leto pred smrtjo mamilarskega kralja Pabla Escobarja.

12-letna preiskava je pokazala, da sta najprej posest kupila člana kartela, brata William in Gerardo Moncada, ki sta bila pozneje ubita v zaporu po Escobarjevem naročilu. "To je čisto preprosto naključje," je Higuita povedal za radijsko postajo iz Bogote Blu Radio in dodal, da sam sebe smatra za žrtev teh dogodkov.