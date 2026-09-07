Kultni klub na kolenih: 'Smrtno smo ranjeni, ne prihajajte na stadion'

Trije porazi, en remi in devet prejetih zadetkov. To je izkupiček slavnega španskega kluba Valencie na začetku nove sezone La Lige. "Netopirji" so tako nadaljevali v (pod)povprečnem ritmu tudi na začetku novega tekmovalnega obdobja – prejšnjega so zaključili na devetem mestu z 49 točkami, medtem ko so sezono pred tem zasedli 12. mesto. Zdi se, da je nekdanji španski prvak ujet v 'krogu' povprečnosti – niso dovolj dobri za uvrstitev v katero od evropskih tekmovanj, po drugi strani pa imajo dovolj kakovosti za obstanek med elito, katere stalni člani so že 39 let – zadnjo sezono v drugi ligi so igrali v zdaj že davni sezoni 1986/87. Nekoliko krajši je njihov 'post' od Evrope, kjer so zadnjič igrali v sezoni 2019/20, potem ko so leto pred tem končali na četrtem mestu in se uvrstili v elitno Ligo prvakov.

Ob zadnjem (visokem) porazu Valencie na domači Mestalli proti Barceloni (0:5) je blestel mladi zvezdnik Blaugrane Lamine Yamal, ki je dosegel dva zadetka. FOTO: AP

Ali je lastniku sploh mar?

Navijači in nekdanji igralci niso zadovoljni s trenutnimi razmerami, zato je nekdanji član kluba - legendarni vratar - Santiago Cañizares po obupnem začetku sezone pozval navijače k bojkotu, poroča španski časnik Marca. "Prazna Mestalla bi sprožila številne kritike ter vodilne može prisilila k razmisleku in rdečici na obrazu. Ne vem, ali si Peter Lim (lastnik Valencie, op. a.) sploh ogleda tekme in ali se zaveda, kako deluje njegova ekipa. Pravzaprav niti ne vem, ali mu je sploh mar," je bil oster nekdanji vratar slavnega španskega kluba. Cañizares je s prstom pokazal na lastnika in poudaril, da se Lim ni želel pogajati o prodaji kluba, čeprav je imel na mizi številne ponudbe. "Težava je v tem, da Peter Lim sploh ni hotel prisluhniti tistim, ki so želeli kupiti klub. Zadnji takšen primer se je zgodil pred manj kot letom dni," je dodal nekdanji vratar.

Santiago Cañizares, svoj čas eden boljših evropskih nogometnih vratarjev, je močno zaskrbljen nad (trenutnim) stanjem v vrstah španskega velikana Valencie. FOTO: Reuters

"Valencia je ranjena, smrtno ranjena. Že pred časom je bilo rečeno, da mora nekdo kupiti klub, da bi Peter Lim odšel. Valencia je izjemna priložnost za katero od podjetij, res izjemna priložnost. In poglejte, okoli štirideset tisoč ljudi še naprej hodi na Mestallo, čeprav vedo, da bodo trpeli in doživeli ponižanje. Hočem reči, da ima klub izjemno navijaško bazo," je zaključil Cañizares. Besedam nekdanjega odličnega vratarja je težko ugovarjati, saj ima Valencia res fanatične navijače. Vendar rezultati že leta niso na ravni kluba, ki ima v svojih vitrinah šest naslovov španskega prvaka, osem kraljevih pokalov, en naslov v Evropski ligi in dva Uefina superpokala.