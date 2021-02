Kurež podaljšal sodelovanje z zmaji

Gal Kurež je za člansko moštvo je debitiral septembra lani, ko je zaigral na tekmi proti Muri. Do sedaj je za zeleno-bele zbral 12 nastopov, pred kratkim pa je zabeležil tudi svoj prvi zadetek na omenjeni tekmi proti Murskosobočanom.



Ob podpisu pogodbe je 19-letni nogometaš, ki je Muri dosegel svoj prvi uradni zadetek v dresu Olimpije, za uradno spletno stran kluba dejal:"Zelo sem vesel, da sem podaljšal pogodbo s klubom, v katerem sem že od otroštva. Še naprej bom trdo delal in dajal vse od sebe. Hvaležen sem trenerjem in predsedniku za priložnost. Mislim, da sem na pravi poti, sedaj pa moram samo tako nadaljevati."