Kurtić in Stojanović svarita pred kosovsko nevarnostjo

Slovenski nogometaši so se v generalki za bližnja dvoboja v sredo z Azerbajdžanci v Ljubljani razšli brez golov. Na tej tekmi se niso izkazali, a najbolj pomembno je, da so že na šesti zaporedni tekmi ostali nepremagani in niso prejeli gola, po dolgem času pa je mariborski strokovnjak na slovenski klopi Matjaž Keklahko računal tudi na svojega najbolj kreativnega nogometaša Josipa Iličića. Vrnitve nogometaša v dresu Atalante iz Bergama se je najbolj razveselil njegov dolgoletni reprezentančni (in klubski) soigralec Jasmin Kurtić.

"Zelo smo veseli, da se je 'Jojo' vrnil v reprezentanco. Ne le zaradi njegovih nogometnih sposobnosti, skupaj z drugimi reprezentančnimi soigralci smo ga predvsem pogrešali kot človeka, ki nam je bil vedno blizu in nam je stal ob strani v dobrih in slabih trenutkih," je o vrnitvi Iličića v izbrano vrsto med drugim dejal Kurtić.

Stojanović: Želimo ostati na prvem mestu pred gostovanjem v Grčiji

"Pred nami je povsem drugačna tekma od prve medsebojne v Prištini. Za Kosovo igrajo zelo kakovostni posamezniki, nekateri od njih se tudi vračajo v reprezentanco. Na njih se moramo temeljito pripraviti in tekmo odigrati s pravim odnosom in željo, le v tem primeru lahko iztržimo ugoden izid," je pred nedeljsko tekmo v slovenski prestolnici dejal Kurtić.

Na sredini tekmi v Stožicah proti Azerbajdžanu je manjkal bočni branilec zagrebškega Dinama Petar Stojanović, pred tekmo proti Kosovu pa je dejal:"Na prvi medsebojni tekmi smo jih premagali, a se zavedamo, da je pred nami povsem druga tekma. Na tej tekmi želimo zmagati in ostati na prvem mestu pred gostovanjem v Grčiji."

Slovenija je na dosedanjih tekmah dvakrat premagala Moldavijo in enkrat Kosovo, z Grčijo pa s je razšla z neodločenim izidom ter je z desetimi točkami na vrhu lestvice. Dve točki manj ima Grčija, medtem ko je Kosovo zbral dve, Moldavija pa eno točko. Slovenija bo na zadnjih dveh tekmah skušala zadržati vodilni položaj na lestvici, ki prinaša napredovanje v ligo B.

Seznam igralcev:

- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Salernitana), Matjaž Rozman (Celje);

- branilci: Miha Mevlja (Soči), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Nejc Skubic (Konyaspor), Jure Balkovec (Karagumruk), Miha Blažič (Ferencvaros), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Mario Jurčević (Osijek);

- vezisti: Josip Iličić (Atalanta), Jasmin Kurtić (Parma), Miha Zajc (Genoa), Jaka Bijol (Hannover), Amedej Vetrih (Rizespor), Sandi Lovrić (Lugano), Nino Kouter (Mura), David Tijanić (Rakow), Adam Gnezda Čerin (Rijeka);

- napadalci: Tim Matavž (Al-Vahda), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Andraž Šporar (Sporting Lizbona), Damjan Bohar (Osijek), Haris Vučkić (Real Zaragoza).