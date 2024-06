Kurtić: Pomembno je, da v vsakem trenutku držimo skupaj

Izkušeni vezist morda trenutno na igrišču resda nima več takšne vloge, kot jo je imel v zadnjem desetletju. Od standardnega člana prve enajsterice je v zadnjem obdobju prišel do tega, da ekipi večinoma pomaga s klopi. A njegovi soigralci znajo povedati, da je Belokranjec še kako pomemben del ekipe. Izkušnje in odločnost ga odlikujejo skupaj z navihanostjo, s katero bodri ekipni duh.

"Sem nekdo, ki si takoj, ko se zbudim, želim, da so fantje dobro razpoloženi, pozitivni, da gredo na trening z nasmehom, a hkrati z maksimalnim odnosom in voljo do dela. Nismo turisti, ampak imamo pred sabo misijo in to moramo opraviti na profesionalen način tako kot doslej," je pred treningom v Wuppertalu svojo "funkcijo" opisal Jasmin Kurtić .

Prav on je bil včasih tisti, ki je skrbel za glasbeno ozadje v slačilnici. "Zdaj smo malce zamenjali 'didžeja', ampak vrtimo samo 'jako' glasbo," je povedal. Danes je pred treningom za glasbene vložke sicer skrbel Petar Stojanović , reprezentanti so nanj prišli ob zvokih skupine Game Over. Kot je pojasnil Stojanović, so vrteli večinoma slovensko glasbo, "da jih malo 'napali'" .

Spomnil se je tudi drugih, tistih igralcev, ki jih ni zraven na EP, "ampak si zaslužijo pohvale za vse, kar so naredili in nas silili, da damo še več od sebe" . Njegov prijatelj Josip Iličić se je po težkem obdobju vrnil v reprezentanco. "Jojo je imel zgolj dobro 'pripravljalno obdobje', da se vrne k nam. Vemo, kdo je, kaj je naredil, skozi kaj vse je šel, sprejeli smo ga odprtih rok," je dejal Kurtić.

Poudaril je, da je imel v reprezentančni karieri ob dobrih tudi veliko negativnih trenutkov, ko so bili blizu nečemu in hkrati daleč. "To, da sem danes tukaj, je zahvala ljudem, ki so verjeli vame. Neprestano sem bil del te reprezentance, kar mi je v ponos. Hvaležen pa sem na koncu koncev tudi sebi, da sem vedno trdo delal, verjel in zdaj živim svoje sanje. Tudi če si star 35 let, nisi prestar, da živiš svoje sanje," meni.

Priznal je, da so bile priprave naporne, saj jih je začel med prvimi in veliko delal v fitnesu, "kar je normalno". "Strokovni štab je vse pravilno naredil in ni nobenih težav." Te bi v nedeljo ob 18. uri v Stuttgartu znali povzročati Danci, ki jih Slovenci na šestih medsebojnih tekmah še niso premagali. Večina tistih, ki se ukvarja z napovedmi za letošnje EP v Nemčiji, to se bo začelo v petek ob 21. uri s tekmo Nemčija - Škotska, Dance v skupini C postavlja na drugo mesto za Anglijo in pred Srbijo, na zadnje mesto pa dajejo Slovenijo.

Toda, kot pravi Kurtić, moraš dati zadetek več, to je tisto, kar šteje na teh velikih tekmovanjih. Priznava pa, da bo danska zasedba zahteven zalogaj. "V kvalifikacijah smo imeli nasproti zelo kakovostno, močno in tekaško pripravljeno reprezentanco, ki te lahko takoj preseneti in z dvema, tremi podajami pride do vrat zaradi fizične pripravljenosti, hitrosti in velike kakovosti posebej posameznih igralcev," je Dance orisal Kurtić in se ozrl proti ciljem na EP.

"Gremo iz treninga v trening. Vse se tam začne in se prenese na tekmo. Če bomo maksimalno delali, potem sami veste, da smo lahko vsakomur trn v peti," je zaključil.