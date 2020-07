Kurtić s Parmo do zmage nad Brescio

V prvem polčasu sta mreži mirovali na obeh straneh, zato pa je bilo dogajanja na stadionu Maria Rigamontija v Brescii precej več dogajanja v drugem delu tekme. Pod prvi zadetek se je podpisal danes Parmin, nekdaj pa branilec Manchester Uniteda, Matteo Darmian. Ta je, potem ko je obramba domačinov v 59. minuti povsem pozabila nanj, zlahka realiziral iznajdljivo podajo mladega švedskega vezista Dejana Kulusevskega.

Vodstvo Parme ni trajalo dolgo, saj je tri minute kasneje za izenačenje poskrbel vezist Brescie Daniele Dessena. Domačini so izkoristili veliko napako vratarja Luigija Sepeja in prišli do lepe priložnosti, z natančnim strelom na oddaljeno vratnico jo je v zadetek pretvoril Daniele Dessena. Za končnih 2:1 je poskrbel podajalec pri prvem zadetku Kulusevski. Ta je z levega roba kazenskega prostora hipoma sprožil z desnico in s pomočjo vratnice mojstrsko ukanil nemočnega Lorenza Andrenaccija.