Kurtić s Parmo poražen v Veroni

Nogometaši Verone in Parme so končali 22. krog italijanske lige. Parma Jasmina Kurtića, ta je igral celo tekmo, je izgubila z 1:2. Parmo, ki je doživela že 13. poraz, četrtega zaporednega, in je predzadnja, je v osmi minuti z bele pike v vodstvo popeljal Juraj Kucka, z avtogolom v 13. minuti pa je izenačil Alberto Grassi. Verono je v 62. minuti v vodstvo popeljal Antonin Barak.

icon-expand Josip Iličić in Jasmin Kurtić FOTO: Damjan Žibert Na lestvici vodi Inter, ki je na 500. italijanski prvoligaški tekmi Samirja Handanovića s 3:1 v nedeljo premagal Lazio. Inter (50 točk) ima točko prednosti pred Milanom, ki je v soboto presenetljivo izgubil v Spezii z 0:2. Sledita pa Roma (43 točk), ki je s 3:0 ugnala Udinese, in Juventus (42), ki je z 0.1 izgubil v gosteh proti petouvrščenemu Napoliju (40). icon-expand Jasmin Kurtić vs Verona FOTO: Sofascore.com Atalanta Josipa Iličića, ki ima tudi 40 točk, je v Cagliariju zmagala z 1:0, Miha Zajc pa je v tem krogu z Genoo igral 0:0 v Torinu. Izid, 22. krog:

Verona - Parma2:1 (1:1)

Grassi 13./ag, Barak 63.; Kucka 8./11m

Jasmin Kurtić je igral celo tekmo za Parmo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-expand