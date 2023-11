Kurtić: Zavedamo se, kaj nam ti dve tekmi prinašata, a ne delamo drame

Slovenija je na svojih prvih osmih tekmah v skupini H zbrala šest zmag ter po en neodločen izid in poraz ter ima 19 točk. Enako število točk ima tudi Danska, ki bo 17. novembra v Københavnu predzadnji tekmec Slovencev v igri za prvi dve mesti, ki vodita na EP v Nemčijo, pa je še Kazahstan, ki je pri 15 točkah in bo 20. novembra gostoval v Stožicah. Finska z 12, Severna Irska s šestimi točkami in San Marino, ki je brez točk, so že brez možnosti.

Vse našteto pomeni, da je Slovenija zelo blizu Nemčiji. To bi ji zagotovo uspelo že z zmago na Danskem, kjer pa tudi poraz ne bi bil usoden, saj bi tudi v tem primeru morala osvojiti "zgolj" točko v Stožicah proti Kazahstanu.

"Zavedamo se, kaj nam ti dve tekmi prinašata, vendar ne delamo drame. Delamo enako kot doslej, treniramo, se družimo, saj je to tisto, kar nas je pripeljalo do sem. Z naše strani mora biti pravi pristop in tako bo prišel tudi rezultat. Danska je zelo kvalitetna reprezentanca, kljub temu, da manjkajo nekateri igralci. Pričakujemo veliko dinamike v njihovi igri, igrajo doma, tako da bomo morali biti na igrišču zelo dobro taktično postavljeni in paziti na razdalje med linijami oziroma igralci. Pomembna bo tudi komunikacija. Dali bomo vse od sebe, da onemogočimo njihove kvalitete," je pred tekmo v Københavnu za uradno spletno stran NZS razkril načrte Jasmin Kurtić, ki se še dobro spominja kvalifikacij leta 2021, ko je Slovenija bila zelo blizu uvrstitve na veliki turnir, a naposled ostala brez napredovanja.