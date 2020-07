Kurtićev gol premalo za uspeh proti Milanu

Vsi goli na San Siru so padli v drugem polčasu. Slovenski reprezentant Jasmin Kurtić, ki je odigral celo tekmo, je dosegel gol že na drugi zaporedni tekmi v prvenstvu, uspešen je bil v 44. minuti. A so gostitelji nato ekspresno dosegli dva zaporedna gola, najprej v 55. minuti Kessie, le tri minute zatem je gol dosegel še Romagnoli, končni izid pa je postavil Calhanoglu v 77. minuti.

Bologna in Napoli sta remizirala (1:1), Sampdoria pa je s 3:0 odpravila Cagliari. Valter Birsa je bil v začetni postavi in je igral do 78. minute, ko ga je zamenjal Mattiello.