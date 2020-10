Handanović novi rekorder Serie A, Kurtićeva Parma pa praznih rok

Parma je v drugem polčasu zabila gol v lastno mrežo, potem ko si je obramba nekaj trenutkov pred tem privoščila nedopustno napako. Gol so pripisali Simoneju Iacoponiju . V nadaljevanju so gosti lovili izenačenje, do njega pa so prišli po zadetku Yanna Karamoha v 70. minuti. Udinese pa je v 88. minuti vendarle prišel do prve zmage v sezoni po natančnem strelu Argentinca Ignacia Pussetta .

Na preostalih tekmah sta se gostujočih zmag veselila Cagliari (Valterja Birse ni bilo v kadru kluba s Sardinije) proti Torinu s 3:2 in Sassuolo proti Bologni s 4:3, Spezia in Fiorentina pa sta se razšla brez zmagovalca z 2:2. Nogometaši Sassuola so s tremi točkami skočili na drugo mesto lestvice. Na njej zaostajajo le za Milanom, ki ostaja popoln po štirih krogih. Rdeče-črni so namreč v soboto na mestnem derbiju ugnali Inter Samirja Handanovića z 2:1 in zabeležili še četrto zmago. Slovenski čuvaj mreže je sicer obranil že 25. enajstmetrovko v Serie A, s čimer je postal absolutni rekorder.

Ta rekord je "zdržal" 13 let, pred tem je bil najboljši v tem elementu nekdanji izvrstni vratarGianluca Pagliuca. Nekdanji italijanski reprezentant, ki je branil tudi za Sampdorio, Inter in Bologno, je bil rekorder (do sedaj) s 24 ustavljenimi enajstmetrovkami. Od leta 2005 je slovenski vratar ubranil že omenjenih 25 najstrožjih kazni na 481 tekmah, Pagliuca jih je 24 na 592 tekmah. Nazadnje je bil Handanović uspešen na mestnem derbiju med Interjem in Milanom, ko je ustavil strel Zlatana Ibrahimovića. A ni pomagalo, saj je Šved odbito žogo vseeno poslal v mrežo in Milan je na koncu slavil z 2:1, oba gola je dosegel Ibra.