Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Nogomet

Kurtušić ni več trener Mure

Murska Sobota, 23. 09. 2025 06.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Ne le v Ljubljani, trenerja so zamenjali tudi v Murski Soboti. Ivan Kurtušić ni več strateg Mure, s katero je na 14 ligaških tekmah slavil eno zmago.

Trener Mure Ivan Kurtušić
Trener Mure Ivan Kurtušić FOTO: Luka Kotnik

Mura bo dobil novega trenerja. Kot so sporočili črno-beli, so se razšli z dosedanjim strategom Ivanom Kurtušićem. "V klubu smo verjeli, da lahko skromen začetek nove sezone obrnemo v pozitivno smer, vendar do preobrata ni prišlo, zato smo sprejeli odločitev o prekinitvi sodelovanja s srbskim strategom," so zapisali v soboškem prvoligašu. Mura je v devetih krogih nabrala šest točk, ob treh neodločenih rezultatih je premagala zadnje Domžale.

Do nadaljnjega bo treninge črno-belih vodil Matjaž Kek mlajši.

nogomet mura
Naslednji članek

Yamalov oče besnel na podelitvi: To je kraja, moj sin je najboljši na svetu

Naslednji članek

Napoli še naprej stoodstoten v italijanskem prvenstvu

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256