Kurtušić ni več trener Mure

Mura bo dobil novega trenerja. Kot so sporočili črno-beli, so se razšli z dosedanjim strategom Ivanom Kurtušićem. "V klubu smo verjeli, da lahko skromen začetek nove sezone obrnemo v pozitivno smer, vendar do preobrata ni prišlo, zato smo sprejeli odločitev o prekinitvi sodelovanja s srbskim strategom," so zapisali v soboškem prvoligašu. Mura je v devetih krogih nabrala šest točk, ob treh neodločenih rezultatih je premagala zadnje Domžale.

Do nadaljnjega bo treninge črno-belih vodil Matjaž Kek mlajši.