Spodrsljaj Švicarjev, Španci in Italijani potrdili preboj na EP

V skupini G sicer vodi Poljska z 19 točkami in se je že prebila naEP pred Avstrijo (16) ter Severno Makedonijo, Slovenijo in Izraelom (11), zadnja pa je Latvija, ki je še brez točke. V skupini D sta Švica in Irska igrali 1:1, kar pomeni, da imajo Irci (13) točko prednosti pred Danci, Švicarjipa imajo devet točk na tretjem mestu.

V skupini F je vodilnaŠpanija prišla do 20 točk in vozovnice na EP, potem ko je remizirala na Švedskem z 1:1, Rodrigo je izenačil že v sodniškem dodatku. Prav tako sta se z 1:1 razšli Romunija in Norveška, Ferski otoki pa so z 1:0 ugnali Malto. V skupini J jeItalija zlahka s 5:0 slavila v Lihtenštajnu, dva gola je dal Andrea Belotti, in potrdila mesto na EP, Finska je še vedno druga po zmagi nad Armenijo s 3:0, Grčija pa je z 2:1 porazila BiH z 2:1. Adnan Kovačević je v 88. minuti dosegel avtogol za BiH.

Na EP so se doslej sicer prebile Ukrajina, Poljska, Belgija, Rusija, Španija in Italija.



Kvalifikacije za EP: