Portugalci , ki so leta 2016 v Parizu osvojili prvi naslov evropskih prvakov, kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo, ki se bo leta 2020 igralo po celotni Evropi, niso začeli tako, kot bi si želeli. Pred domačimi navijači so na stadionu Luz v Lizboni, zgolj remizirali z Ukrajino . Gledalci niso videli zadetkov, čeprav se je v reprezentanco vrnil prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo , ki od svetovnega prvenstva ni oblekel dres z državnim grbom in tako ni sodeloval v Ligi narodov, v kateri si je Portugalska prislužila igranje na zaključnem turnirju elitne četverice.

Na stadionu Wanda Metropolitano sta se v prijateljskem obračunu pomerili reprezentanci Argentine in Venezuele. Zmage pa so se razveselili slednji, ki so dvakratne svetovne prvake premagali s 3 : 1. Za Gavče je prvič po lanskem svetovnem prvenstvu zaigral tudi prvi zvezdnik Lionel Messi, ki pa si novega 'povratka' v reprezentanco ne bo zapomnil v lepi luči.

Na tokratni tekmi je Ronalda in druščino celotno tekmo v obup spravljal ukrajinski vratar Andrij Pjatov , ki je ubranil vse, kar so domačini sprožili proti njegovim vratom in bil zasluženo proglašen za igralca tekme. V prvem polčasu je sicer žoga po strelu Williama Carvalh a končala v njegovi mreži, a so francoski sodniki, katerim je poveljeval Clement Turpin , zadetek upravičeno razveljavili, ker je bil vezist evropskih prvakov v prepovedanem položaju. Reprezentanci Portugalske in Ukrajine sta si tako v uvodni tekmi v skupini B razdelili točki. Na prvem mestu omenjene skupine je tako nekoliko presenetljivo reprezentanca Luksemburga, ki je doma z 2 : 1 premagala Litvo. V omejeni skupini petih reprezentanc je še Srbija, ki je bila tokrat prosta.

Uspešno so kvalifikacije za naslednje evropsko prvenstvo začeli tudi aktualni podprvaki in aktualni svetovni prvaki. Francozi so namreč v gosteh brez večjih težav premagali skromno Moldavijo. Galski petelini so povedli v 24. minuti, ko je izjemno podajo Paula Pogbajas prekrasnim golom kronal Antoine Griezmman. Le tri minute kasneje se je napadalec Atletica znašel še v vlogi asistenta. Po kotu je podal na bližnjo vratnico, kjer je najvišje skočil branilec Raphael Varanein z glavo povišal na 2 : 0. Še pred koncem prvega polčasa so svetovni prvaki razrešili vse dvome o zmagovalcu, ko je nespretnost domače obrambe kaznoval Olivier Giroud.

Ob koncu tekme se je med strelce vpisal še najboljši mladi nogometaš minulega leta. Kylian Mbappeje namreč v 87 minuti zadel za 4 : 0. Za nekaj veselja na domačih tribunah pa je v predzadnji minut rednega dela poskrbel Vladimir Ambros, ki je z natančnim strelom z glavo premagal Huga Llorisa. Francozi so se prepričljivo zmago (4 : 1) tako skočili na vrhu skupine H, kjer imata maksimalni izkupiček tudi reprezentanci Turčije in Islandije. Prvi so v gosteh z 0 : 2 premagali Albanijo, drugi pa z enakim rezultatom 'nogometnega palčka', Andoro.

TEKMA

Prepričljive zmage so se razveselili četrti s svetovnega prvenstva v Rusiji, Angleži. Zasedba Garetha Southgataje pred domačimi navijači brez težav odpravila Češko. Blestel je Raheem Sterling, ki je ob zmagi s 5 : 0 prispeval hat-trick. To je bil njegov prvi tovrstni dosežek v dresu z državnim grbom. En gol je prispeval še kapetan Harry Kane, enega pa so si prek Tomaša Kalasazabili gostje kar sami. S prepričljivo zmago na Wembleyju so Angleži seveda na vrhu skupine A po prvem krogu. Na edini preostali tekmi sta se Bolgarija in Črna gora razšli brez zmagovalca (1 : 1). Reprezentanca Kosova je bila tokrat prosta.

Izidi prvega kroga kvalifikacij za EP 2020:

Skupina A:

Bolgarija ‒ Črna gora 1 : 1 (0 : 0)

Nedelev 82./11-m.; Mugosa 50.

Anglija‒ Češka 5 : 0 (2 : 0)

Sterling 24., 62., 68., Kane 45., Kalas 84./ag.

Skupina B:

Luksemburg ‒ Litva 2 : 1 (1 : 1)

Barreiro 45., Rodrigues 55.; Cernych 14.

Portugalska - Ukrajina 0 : 0 (0 : 0)

Skupina H:

Albanija ‒ Turčija 0 : 2(0 : 1)

Yilmaz 21., Calhanoglu 55.

Andora ‒ Islandija 0 : 2 (0 : 1)

Bjarnason 22., Kjartansson 80.

Moldavija ‒ Francija 1 : 4(0 : 3)

Ambros 89.; Griezmann 24., Varane 27. Giroud 36., Mbappe 87.