Matjaž Kek zadovoljen kljub težavam z Latvijo: Zmaga je najpomembnejša

Minimalna zmaga nad trenutno drugo najslabšo reprezentanco celotnih evropskih kvalifikacij ni najbolj navdušila privržencev slovenske nogometne reprezentance. Toda izbranci selektorja Matjaža Keka po domači zmagi nad Latvijo (1:0) že zrejo v prihodnost, ki je tudi po zaslugi mlade reprezentance Primoža Glihe po mnenju Keka precej svetla.

Avtogol Igorsa Tarasovsaje slovenski reprezentanci v Stožicah prinesel tretjo domačo zmago v sicer neuspešnih kvalifikacijah, ki so se kljub optimizmu po povratku Matjaža Kekana klop izbrane vrste končale precej klavrno. Na oktobrska poraza s Severno Makedonijo (1:2) in Avstrijo (0:1) so Slovenci v soboto zvečer odgovorili z minimalnim slavjem proti Latviji, drugi najslabši reprezentanci v teh kvalifikacijah, ki edina poleg San Marina še ni osvojila točke in je zabila vsega dva gola. TEKMA

"Vsaka tekma je za nas težka v tej skupini. Hočemo se izboljševati iz tekme v tekmo, danes je bilo precej pozitivnega glede taktike, discipline v igri," je po tekmi dejal selektor Latvije Slaviša Stojanović, ki je Keka leta 2012 nasledil na slovenskem selektorskem mestu, kjer je ostal le dobro leto. "Žal smo izgubili z avtogolom. Slovenija je imela nekaj priložnosti, ampak smo jih imeli tudi mi," dodaja Stojanović: "Ob koncu je tudi Jan Oblak obranil dober strel Vladislavsa Fjodorovsa. Sicer pa bomo videli, kaj današnja predstava pomeni za nas. Zagotovo je to korak v pravo smer, v kateri bomo nadaljevali. Čestitke pa Sloveniji za zasluženo zmago. Pričakoval sem sicer več njenih napadov v valovih, ali tega ni bilo zaradi naše postavitve ali motivacije, je odprto vprašanje. Zagotovo nam je ritem tekmecev omogočal, da smo se bolj organizirano branili. Iskreno pa sem pričakoval, da bo vse skupaj precej hitrejše in z več pritiska na našo stran. Veliko je bilo igre ena na ena, Josip Iličić je bil v tem vodilni in tu smo imeli največje težave."

In izbranci ljubljanskega strokovnjaka Slaviše Stojanovićaniso bili preveč oddaljeni od tretjega zadetka v sicer tudi za latvijski nogomet zgodovinsko slabem kvalifikacijskem ciklusu, a je domače rešil največji zvezdnik Jan Oblak. Njegovo (ne)igranje za reprezentanco je v minulih letih dvignilo nemalo prahu, skupaj s Kekom pa sta v končujočih se kvalifikacijah sestavljala udarni tandem, a zaenkrat član Atletico Madrida ni prinesel vidnega napredka ekipi, ki je pogosto tudi pogrešala več njegovih "čudežnih" obramb. Teh je bilo v tekočih kvalifikacij bore malo. Kek: Zmaga je najpomembnejša

"Dobro, da ne rabim razpravljati o zasluženosti zmage, je pa dejstvo, da je na takšnih tekmah pomembno dati gol čim prej,"je po zmagi nad Latvijci na novinarski konferenci povedal Kek. "Nam se to ni zgodilo. Po vseh priložnostih, ki smo jih imeli dovolj, pa bi se lahko končalo tudi drugače. Na srečo je Jan Oblak na koncu dobro obranil strel. Je pa zmaga najpomembnejša, kulisa gledalcev je bila tudi v redu. Tekma je sicer pokazala našo voljo, željo, v določenih trenutkih pa tudi negotovost. Tistega, kar smo 'spakirali' v 40 minutah v Rigi, tu nismo. Drugače bi bila tudi tokrat tekma povsem drugačna. Tako pa je bilo iz minute v minuto, ko nismo dali gola, videti določeno negotovost." Če so mnogi pričakovali, da si bodo slovenski napadalci na čelu z Andražem Šporarjemdodobra "napolnili" statistiko, so se krepko ušteli. Slovenija je sicer prevladovala in sestavila nekaj nevarnih napadov v obeh polčasih, a se je gostujoča mreža zatresla šele na začetku drugega polčasa. SPORAR "Po dveh porazih na prejšnjem zboru je bila danes zmaga nujna,"je STA citirala Šporarja. "Če bi v prvem polčasu zadeli po dveh ali treh izjemno lepih priložnostih, bi bil rezultat višji. A zmagi se ne gleda v zobe, zmaga z 1:0 in tri točke. Danes so se Latvijci branili s petimi v zadnji vrsti, mi smo poskušali, na koncu so si na srečo dali gol sami, če jim ga mi nismo mogli, važne pa so tri točke,"je dodal napadalec bratislavskega Slovana.

Šporar (na fotografiji) izvrstne klubske forme tokrat ni uspel prenesti na zelenico "svojega" ljubljanskega stadiona. FOTO: Damjan Žibert