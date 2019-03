Izrael na kolena spravil Avstrijo, Hrvati poraženi na Madžarskem

Izraelci so pripravili veliko presenečenje v kvalifikacijah za EP 2020, ko so na domačem stadionu v Haifi premagali zasedbo Avstrije s kar 4:2. Avstrijci so sicer povedli že v osmi minuti tekme z golom Marka Arnautovića. Izraelci so – podobno kot proti Sloveniji – pokazali izjemno in na to z dvema streloma v okvir vrat še pred polčasom povedli z 2:1. Strelec obeh zadetkov je bil Eran Zahavi, ki je zabil še na četrti zaporedni tekmi izraelske reprezentanci. A še več: tekmo bo dolgo polnil, saj je v drugem polčasu v 55. minuti zabil hat-trick, na 4:1 pa je v 66. minuti povišal Munas Dabbur. Poraz Avstrije je deset minut kasneje omilil Arnautović z drugim zadetkom na tekmi. Znova je blestel domači vratar Ariel Harush, ki je obranil šest strelov, avstrijski vratar Heinz Lindner pa je uspel ubraniti zgolj en strel.

Hrvati povedli, nato je sledil mrk

Za presenečenje in preobrat so v skupini E poskrbeli tudi nogometaši Madžarske. Ti so prvo tekmo izgubili na Slovaškem, drugo pa dobili pred domačimi gledalci v Budimpešti. Na kolena so spravili aktualne svetovne prvake, nogometaše Hrvaške. Ti so sicer povedli prek Anteja Rebića že v 13. minuti tekme, a so nato Madžari udarili prek Adama Szalaia in Mateja Patkaia. Hrvaška tako ostaja pri eni zmagi in imajo po dveh krogih prav toliko točk kot Madžari (3). Skupina E je zaenkrat zelo izenačena, potem ko je tudi Wales prišel do prve zmage, in sicer je z golom Daniela Jamesa v peti minuti tekme premagal reprezentanco Slovaške. Tako imajo zdaj prve štiri reprezentance skupine po tri točke, Azerbajdžan na petem ostaja brez.

Izidi:

Izrael– Avstrija 4:2 (2:1)

Madžarska– Hrvaška 2:1 (1:1)

Kazahstan - Rusija 0:4(0:2)

Wales- Slovaška 1:0 (1:0)

San Marino - Škotska 0:2(0:1)