Kvalifikacije za EP: Slovenija z Latvijo, Severno Makedonijo in Moldavijo

"Na žreb nimamo vpliva. Dobili smo nasprotnice, na katere se želimo dobro pripraviti in iti v vsako tekmo, da zmagamo. Pričakujemo, da osvojimo 1. mesto v skupini. Vse, kar bi bilo manj, bi bil neuspeh," je po žrebu za uradno spletno stran NZS povedal selektor Saša Kolman.

Dve fazi kvalifikacij

Kvalifikacije se začnejo aprila 2024, sestavljene so iz ligaške faze in finalnega turnirja play-offa. Ligaška faza se igra v enakem formatu kot Uefina Liga narodov: z ekipami, razdeljenimi v tri lige: Liga A s 16 ekipami, Liga B s 16 ekipami in Liga C z 19 ekipami. Začetni položaj vsake ekipe v ligi je določen na podlagi rezultatov prejšnje lige narodov za ženske. Kvalifikacije imajo dva cilja: uvrstitev na evropsko prvenstvo in biti čim višje uvrščen za prihajajočo ligo narodov, ki bo na sporedu v sezoni 2025/2026.



Na evropsko prvenstvo se neposredno uvrstita po dve najboljši ekipi iz štirih skupin v Ligi A, poleg teh osmih bo na EP igrala tudi Švica, ki je gostitelj.

O preostalih sedmih mestih bosta od oktobra do decembra 2024 odločala dva kroga končnice, v katerega se bodo uvrstile ekipe iz Lige A, Lige B in Lige C. Štirje zmagovalci skupin v ligi B bodo napredovali v ligo A, pet zmagovalcev skupin v ligi C bo napredovalo v ligo B, štiri četrtouvrščene ekipe lige A bodo izpadle v ligo B, štiri četrtouvrščene ekipe in najnižje uvrščena tretjeuvrščena ekipa lige B bodo izpadle v ligo C.

V Švici

Evropsko prvenstvo bo prihodnje leto gostila Švica, prvenstvo stare celine bo med 2. in 27. julijem. Tekme bodo na osmih prizoriščih. Na turnirju bo igralo 16 reprezentanc, ki bodo deljene v štiri predtekmovalne skupine. Leta 2022 je evropski naslov osvojila Anglija, z osmimi naslovi evropskih prvakinj prednjači Nemčija.