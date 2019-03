Kvalifikacije za EP: BiH po vodstvu z dvema goloma trepetala za točko

Norveški in švedski nogometaši so se v drugem krogu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2020 danes v Oslu razšli z neodločenim izidom 3:3 (1:0). V skupini F sta bili na sporedu še dve tekmi: Španija je slavila na Malti z 2:0 (1:0), Romunija pa je bila boljša od Ferskih otokov s 4:1 (3:1). V norveški prestolnici so gostitelji povedli z 2:0, potem ko sta zadelaBjoern Maars Johnsen inJoshua King, a njihovi sosedi so v nadaljevanju uprizorili prvovrsten preobrat in povedli s 3:2, v izdihljajih tekme pa je izenačujoči gol za 3:3 dosegel Ola Kamara. Za Švede je dva gola prispeval Robin Quaison, enega pa Viktor Claesson.

Španci so dosegli drugo zmago, po domači nad Norvežani so v gosteh ukanili Maltežane, oba gola je zabil Alvaro Morata. Romuni so bili pričakovano boljše od tekmecev s Ferskih otokov, dva gola je dosegel Claudiu Keseru, po enega Ciprian Ioan Deac in George Puscas, za goste pa je edini zadetek prispeval Viljormur Davidsen.