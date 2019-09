Moreno na klopi Španije 'debitiral' z zmago, remi Izraelcev in Makedoncev

Po tem, ko je v žalostnih okoliščinah prevzel vodenje španske reprezentance iz rok žalujočega sodelavca in prijatelja Luisa Enriqueja, je Katalonec Robert Morenov Bukarešti vodil prvo tekmo kot polnopravni selektor "furije". Moreno je svojo prvo postavo sestavil z Rodrigom Morenom in Pacom Alcacerjem v napadu, medtem ko so od prve minute na zelenico proti Romunom pritekli še Kepa Arrizabalaga, Saul Niguez in najizkušenejši od omenjenih Jesus Navas, ki je tokrat "operiral" na desnem boku obrambe. Le razpoloženemu vratarju Ciprianu Tatarusanuju se lahko domačini zahvalijo, da po prvem polčasu niso že konkretno zaostajali. Več priložnosti sta zapravila Rodrigo in (predvsem) zvezdnik Borussie Dortmund Alcacer, medtem ko je novega vratarja Lyona uspel z bele pike v 29. minuti matirati zgolj kapetan Sergio Ramos.

Enajstmetrovko je izsilil Daniel Ceballos, ki je padel po tem, ko mu je na nogo stopil eden od branilcev, Ramos pa ni grešil in Tatarusanuja poslal v napačno smer, nato pa zaradi pretiranega proslavljanja pred jeznimi romunskimi navijači dobil tudi opomin nemškega sodnika Deniza Aytekina. Vse, kar so Španci zapravili v prvem polčasu, so nato na svoje mesto postavili že v eni prvih akcij nadaljevanja, spet je bil v osrčju akcije Ceballos, ki je z izvrstno podajo med branilci zaposlil Jordija Albo, ta pa je Alcacerju nastavil "nezgrešljivo" priložnost za 2:0. Fabian Ruiz je nato z močnim strelom z razdalje za las zgrešil cilj.

A nato so se reči za goste, ki so imeli v preteklosti vedno veliko težav z Romuni, zapletle. Po zadetku Florina Andonejav 59. minuti je bil 20 minut kasneje kot zadnji mož v obrambi zaradi prekrška na robu kazenskega prostora nad Georgeem Puscasem izključen Diego Llorente, a so gostje brez večjih težav tudi z igralcem manj ubranili vse tri točke. Vseeno so v sodnikovem podaljšku potrebovali prisebno reakcijo vratarja Arrizabalage, ki je po podaji iz kota z nogo ustavil strel z neposredne bližine, ki bi pomenil izenačenje.

Belotti udaril dvakrat, Ademi enkrat

Italijani so v Jerevanu pri Armeniji hitro zaostali, ko je v 13. minuti lepo ob vratnici zadel Aleksandre Karapetian, nato pa je bil strelec vodilnega gola v zaključku prvega polčasa izključen. Italijani so do tedaj že izenačili izid po lepi akciji in strelu v prazno mrežo Andree Belottija v 28. minuti, glavni sodnik pa je zelo strogo Karapetianu v zaključku polčasa pokazal izključujoči drugi rumeni karton. Vseeno so varovanci Roberta Mancinija tekmo v svojo korist odločili šele v zadnjih 15 minutah, ko je svoj prvi gol v reprezentančnih vrstah dosegel Lorenzo Pellegrini, Belotti pa je nato v enem naslednjih napadov postavil končni izid ter izdatno pomagal k ohranitvi italijanskega stoodstotnega niza v teh kvalifikacijah.

Dobre novice po neprepričljivem začetku kvalifikacij prihajajo tudi za slovensko reprezentanco, saj sta Izrael in Severna Makedonija v Beršebi remizirali (1:1). Prvi strelec kvalifikacij in član kitajskega R&F iz Gvangdžova Eran Zahavi je zadel še osmič v zadnjih nekaj mesecih in na začetku drugega polčasa povedel svoje moštvo v vodstvo, ki ga je nato hitro za pomembno točko izničil Arijan Ademi. Izrael ima zdaj na drugem mestu v skupini G osem točk, tri več od Severne Makedonije in Slovenije, ki pa ima tekmo manj, a se mora v Stožicah v tem krogu pomeriti s stoodstotnimi Poljaki.

Visoke zmage so slavili Bosna in Hercegovina, ki je z dvema goloma vezista zagrebškega Dinama Amerja Gojaka doma premagala Liechtenstein (5:0), Danska, ki je dosegla še gol več v gosteh pri Gibraltarju (6:0), in Švedska, ki je s 4:0 slavila na Ferskih otokih. Irci, ki imajo sicer dve tekmi več, so pri remiju v domačem Dublinu zadržali Švicarje (1:1) in so na vrhu skupine D z 11 točkami. Njihovi prvi zasledovalci so trenutno Danci (8), ki imajo prav tako tekmo manj, Švica ima na tretjem mestu pet točk po treh odigranih tekmah. Gostje so bili na stadionu Aviva na poti proti zmagi, ko je v 74. minuti zadel Fabian Schär, a je točko otočanom rešil David McGoldrick v enem zadnjih napadov rednega dela tekme.

