Zadnja klofuta Slovencem: poraz v Varšavi in padec na četrto mesto

V prvem polčasu je igro zapustil poljski branilec Lukasz Piszczek, za katerega je bila to poslovilna tekma v dresu reprezentance, za katero ni igral vse od SP 2018 in se vanjo vrnil samo za obračun s Slovenci. Pred začetkom tekme je iz rok predsednika domače nogometne zveze, legendarnega Zbigniewa Bonieka, prejel posebno priznanje.

Zato pa so Poljaki na drugi strani povedli v 54. minuti, ko je Lewandowski najprej vrgel iz igre dva slovenska reprezentanta, nato prodrl še v kazenski prostor in z desne strani matiral še Oblaka. Ta pa se je izkazal v 56. minuti, ko je do neoviranega strela z dobrih desetih metrov prišel Piotr Zielinski. V 60. minuti pa so Slovenci poskrbeli za novo izenačenje, Verbič je po levi strani prodrl v kazenski prostor, oddal žogo v sredino do Matavža, ta pa jo je takoj oddal nazaj na svojo levo do Josipa Iličića, ki jo je poslal pod prečko poljskih vrat.

Zatem pa so se tudi Slovenci odpravili v napad in v 14. minuti izenačili, potem ko je po podaji z desne v kazenskem prostoru akcijo učinkovito končal Matavž. Sledilo je obdobje mirnejše igre z nekaj polpriložnostmi predvsem na poljski strani, v 35. minuti pa je do strela z glavo prišel Robert Lewandowski po podaji iz kota z leve strani, a je bil Oblak na mestu. V drugem polčasu je v 51. minuti poskusil Verbič, ki pa ni povzročil veliko dela članu Juventusa Wojciechu Szczesnyju.

Poljaki, ki so pred koncem prvega polčasa v reprezentančni pokoj poslali Lukasza Pisczeka , so povedli že v tretji minuti, ko je po kotu do odbite žoge na robu kazenskega prostora prišel Sebastian Szymanski in premagal Jana Oblaka , ki je po predložku slabo izbijal žogo in trčil z enim od Poljakov ter nesmiselno zahteval prekršek, vmes pa ga je z natančnim strelom premagal Szymanski. V deveti minuti je bilo znova vroče pred vrati Slovenije, a takrat Poljaki iz bližine niso bili dovolj natančni, potem ko je Petra Stojanovića (še zdaleč ne prvič v prvem polčasu) preigral Kamil Grosicki .

Wales z goloma Ramseyja do zadnje (neposredne) vozovnice

Na preostalih torkovih tekmah je bila na voljo le še ena neposredna vozovnica za nastop na EP. Priborili so si jo reprezentanti Walesa, polfinalisti zadnjega turnirja najboljših ekip stare celine. V domačem Cardiffu so Valižani premagali neposredno nasprotnico Madžarsko (2:0). Ta je skupaj s Slovaki še imela možnosti za osvojitev drugega mesta, medtem ko je bilo prvo že oddano Hrvatom, ki so napredovanje prejšnji teden potrdili na Reki proti Slovaški in v torek odigrali zgolj prijateljsko tekmo z Gruzijo (2:1).

V Cardiffu je prvi polčas v korist "zmajev" odločila zvezdniška naveza Aaron Ramsey-Gareth Bale. Napadalec Real Madrida je po prodoru po desnem boku zaustavil žogo, si jo nastavil na močnejšo levico in suvereno poslal na glavo vezista Juventusa, ki ni grešil. Ramsey je spet udaril takoj po začetku drugega polčasa, ko je po prostem strelu žogo atraktivno v njegovo smer poslal Kieffer Moore, Ramsey pa jo je hladnokrvno pospravil v mrežo za novo veselje legendarnega Ryana Giggsa na domači klopi. Slovaki so proti Azerbajdžanu prek Roberta Boženika v 19. minuti hitro povedli, a zaman čakali na dobre novice iz Cardiffa ter se morali na koncu zadovoljiti s tretjim mestom in zmago z 2:0, za katero je v 86. minuti poskrbel prvi zvezdnik Marek Hamšik.

'Šestica' Nemcev, Nikolov za zmago Makedoncev, presenečenje v Rigi

V skupini C je Nemčija v Frankfurtu gostila Severno Irsko in slavila s 6:1. Za Nemce so zadeli Serge Gnabry(19., 47., 60.), Leon Goretzka(43., 73.) in Julian Brandt(90.), za Otočane pa Michael Smith(7.). Nizozemci so v Amsterdamu ukanili Estonce s 5:0. Pri "tulipanih" so se med strelce vpisali Georginio Wijnaldum(6., 66., 78.), Nathan Ake(19.), Myron Boadu (87.).

Severna Makedonija je v "slovenski" skupini G z golom Bobana Nikolovav 45. minuti premagala Izrael z 1:0, Latvija pa je bila presenetljivo boljša od Avstrije z 1:0. Za prvo zmago varovancev slovenskega strokovnjaka Slaviše Stojanovića je zadel Marcis Ossv 65. minuti.

V skupini I sta prednjačili Belgija in Rusija. Prva je zanesljivo premagala Ciper s 6:1, potem ko so gole dosegli Christian Benteke(16., 68.), Kevin De Bruyne (35., 41.), Yannick Ferreira-Carrasco (44.), Kypros Christoforou (51.), za Ciper pa je zadel Nicolas Ioannou(14.). Rusija je bila v gosteh boljša od San Marina s 5:0. Za Ruse so zadeli Daler Kuzjajev (3.), Sergej Petrov(19.), AleksejMirančik(49.), Aleksej Ionov (56.) in Nikolaj Komličenko(78.). Obračun med Škoti in Kazahstanci se je končal s 3:1. Za gostitelje sta zadela John McGinn(48., 90.) in Steven Naismith(64.), za goste pa Baktijor Zajnutdinov(34.).

Poljska ‒ Slovenija 3:2 (1:1)

Szymanski 3., Lewandowski 54., Goralski 81.; Matavž 14., Iličić 61

RK: Kurtić 86./Slovenija

Severna Makedonija ‒ Izrael 1:0 (1:0)

Nikolov 45.

Latvija ‒ Avstrija 1:0 (0:0)

Oss 65.

