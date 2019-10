SPREMLJAMO V ŽIVO: Nogometaši v Skopju lovijo pomembno zmago

Slovenska nogometna reprezentanca drevi igra sedmo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo 2020. Tekmec v Skopju je Severna Makedonija. V slovenskem taboru si želijo tri točke, a poudarjajo, da bo nasproti stal kakovosten tekmec.

"Vsi se zavedamo, kakšna tekma nas čaka. Spoštujemo tekmeca, ki nas gosti. To bo prava tekma, oboji iščemo točke in bo velik izziv za igralce, strokovni štab in vse okoli reprezentance. Želja so nove točke in da bi še enkrat razveselili naše navijače,"pravi selektor Matjaž Kek.

Oblak: Besede ne pomagajo nič, če si tega na igrišču ne zaslužiš

Vratar JanOblakpa dodaja, da vsi pričakujejo, da bodo odigrali dobro tekmo in da bodo na igrišču takšni, kot je treba:"Prišli smo po točke, ampak besede ne pomagajo nič, če si tega na igrišču ne zaslužiš. Upam, da bomo pokazali vse to in da nesemo s sabo pozitiven izid."

Slovenija je v skupini G na drugem mestu, na šestih tekmah je zbrala 11 točk, tri manj ima Severna Makedonija. Tekmo sodijo Nizozemci na čelu z Dannyjem Makkeliejem. Kekove izbrance nato v nedeljo čaka še obračun v Stožicah z Avstrijo, ki je pri desetih točkah. Vodi Poljska s 13 točkami.

