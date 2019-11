Evropske nogometne reprezentance nadaljujejo s kvalifikacijami za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Naša izbrana vrsta se na zadnji tekmi z Latvijo doma in Poljsko v gosteh pripravlja v Kopru. Možnosti za uvrstitev na veliko tekmovanje so minimalne in tega se zaveda tudi Josip Iličić, ki je bil v tem ciklusu med najbolj izpostavljenimi igralci.