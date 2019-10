Bezjak o brutalnem štartu: Bolečina ob porazu je še večja

Katanec je v zadnjih kvalifikacijah za SP 2018 v morda celo močnejši skupini z Anglijo, Slovaško in Škotsko po osmih odigranih tekmah z reprezentanco zbral 14 točk, tri več od Keka, točko več pa v kvalifikacijah za Euro 2016, ko sta bili glavni tekmici njegove izbrane vrste, ki je bila v Švici pred vrati raja in na koncu po vodstvu z 2:0 izgubila z 2:3, poleg omenjene reprezentance še kasnejša finalistka svetovnega prvenstva Anglija. Katanec je več točk (12) na vsega šestih tekmah osvojil tudi v kvalifikacijah za SP 2014, ki jih je prevzel po odstavitvi Slaviše Stojanovića, takratne nasprotnice Slovencev so bile Švica, Norveška in Islandija. V primerjavi s svojim predhodnikom Tomažem Kavčičem ima Kek s tekmo več le dve zmagi več, ena od teh je proti reprezentanci Latvije, ki je pod taktirko Slaviše Stojanovića ena najslabših ekip teh kvalifikacij.

Čeprav so imeli v slovenskem taboru upravičeno kar nekaj pripomb nad likom in delom turškega sodnika Cüneyta Cakirja, so se tisti z daljšim spominom ob njegovih napakah spomnili brutalnega štarta nekdanjega kapetana Boštjana Cesarja, ki mu je na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij z Ukrajino leta 2015 v Mariboru turški sodnik že v prvi minuti spregledal, da je nasprotniku s komolcem "odprl glavo".

Tudi takrat se za Slovenijo kot v nedeljo zvečer proti Avstriji ni razpletlo po željah, nekaznovane bolečine pa je tokrat trpel slovenski napadalec Roman Bezjak. V zaključku prvega polčasa ga je grdo pokosil izkušeni gostujoči branilec Andreas Ulmer, a kot je priznal Bezjak, je bolečina ob spominu na (najverjetneje) zapravljene kvalifikacije še večja.

Vse je izgubljeno

"Ravno v tisto mesto, kjer imam probleme, tako da ..."je o udarcu Ulmerja za 24URpovedal Bezjak. "Je malo boleče, ampak bomo videli jutri, ko se vse skupaj ohladi, da ne bo kaj hujšega. (Bolečina ob porazu, op. a.) pa je še večja kot ta ... Tako kot morda prejšnjič nihče ni pričakoval dveh zmag, tudi sedaj nihče ni pričakoval dveh porazov, tako da ... Glave so vroče. Preveč pameten ni za biti ... Vemo, da je zdaj vse izgubljeno, ampak takšen je nogomet,"je nadaljeval.

"Gotovo bi morali poskusiti več odigrati, veliko smo poskušali s temi dolgimi žogami, a je bilo veliko medprostora. Veliko drugih žog so nam pobrali, tako da je bilo iz tega težko kaj razviti. Vidi se jim, da imajo zelo uigrano ekipo, da imajo te principe: žoga v globino, povratna in še enkrat globina, tako da to delajo zelo dobro ... Niso nam dali iz teh akcij gola, dali so nam ga iz prekinitve, kar najbolj boli. Ampak glede na to, da tudi mi nismo ustvarili nekih večjih priložnosti, nismo mogli izvleči kaj več."

TEKMA

Zajc: Moramo gledati naprej

V drobovju stadiona Stožice smo se pogovarjali tudi z Miho Zajcem, ki je bil v teh kvalifikacijah praviloma obsojen na vstope s klopi. Tudi vezist Fenerbahčeja priznava, da si Slovenci v nedeljo zvečer česa več kot poraza niso zaslužili.

"Mislim, da je za nami ena, rekel bom zelo težka tekma. Mislim, da moramo danes priznati premoč boljši Avstriji. Nič, moramo gledati naprej in se izboljšati v nekaterih stvareh. Tako je,"je za 24URdejal Zajc. "Nismo stali dobro niti prvi niti drugi polčas. Prebijali so nas tudi skozi sredino, kjer nas ne bi smeli, ampak tako to je. Jaz mislim, da je do izraza prišla tudi njihova kvaliteta, bili so boljši. V določenih momentih so bili boljši, nam pa je v določenih situacijah morda zmanjkalo kvalitete, ne toliko taktične. Tako to je."

'Vsi skupaj se lahko izboljšamo le z zmagovalno miselnostjo'

Vplival naj bi po mnenju nekdanjega člana Brava in Olimpije tudi nepričakovan poraz v Skopju (1:2), pred zadnjima tekmama teh kvalifikacij proti Latviji doma in Poljski v gosteh pa je 25-letnik dejal, da se soigralcem ne bi smelo biti težko odzvati na vpoklic, čeprav so možnosti za drugo mesto in preboj na Euro 2020 zgolj še v domeni teorije.

"To se v nogometu dogaja. Sigurno so vzponi in padci. Ne vem, mislim, da na prvi tekmi v Skopju smo nekaj časa izgledali dobro, prikazali neko dobro predstavo, nato pa v drugem polčasu padli. Mogoče nas je tudi ta tekma s (Severno) Makedonijo morda malo ... Ne vem. Morda zato nismo bili pravi na tej drugi tekmi, ampak ne glede na to ‒ danes si nismo zaslužili zmage, mislim, da so bili oni boljši. Moramo gledati naprej in se izboljšati,"je še dejal Zajc.

"Mislim, da ti na reprezentanco ne sme nikoli biti težko priti. Kakorkoli: ali se boriš za evropsko ali ne, še vedno predstavljaš svojo državo. Mi moramo ti dve tekmi zmagati, si želeti zmagati na vsaki tekmi, čeprav za naprej za nas morda to nič ne pomeni. Samo s to zmagovalno miselnostjo se lahko vsi skupaj izboljšamo. Jaz si želim, da bi napredovali iz zbora v zbor."

STATISTIKA

LESTVICA

PARI