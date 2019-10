Kvalifikacije za Euro: Črnigoj in Zahović zaradi poškodb odpadla

Luka Zahović ima po prvenstveni tekmi med Mariborom in Muro težavo s poškodbo prepone, medtem ko jeDomen Črnigojobnovil staro poškodbo. Slovenski selektor Matjaž Kek se bo o njunih morebitnih menjavah odločil naknadno.



Zahović je bil predviden kot edini predstavnik Maribora med dvojnim programom slovenske izbrane vrste v prihodnjem tednu (proti Severni Makedoniji in Avstriji), toda zaradi poškodbe se po dogovoru z reprezentančno zdravniško službo ne bo udeležil naslednje akcije. Mariborčan je prvenstveni nastop proti Muri zaključil v 87. minuti, zaradi poškodbe pa bo med ligaškim premorom ostal v klubskem okolju. Težave s prepono mu ne dovoljujejo aktivnosti s polno obremenitvijo in bo v prihodnjih dneh opravljal fizikalno terapijo, po posebnem programu.