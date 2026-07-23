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Zgodba se razvija

Aluminij zaostaja, Bravo izenačil, na tekmi Kopra mreži mirujeta

Ljubljana, 23. 07. 2026 20.25 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Koprčani so zaradi slabega vremena na Ferske otoke prispeli na dan tekme

Trije slovenski klubi si bodo skušali priigrati čim boljše izhodišče pred povratnimi tekmami drugega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo. Aluminij gosti albanski Dinamo, Bravo doma igra z makedonsko Škendijo, Koprčani pa gostujejo pri ferskemu Runaviku.

Konferenčna liga
Konferenčna liga
FOTO: AP

Aluminij je edini od trojice, ki ima v svoji premierni sezoni v evropskih tekmovanjih za sabo že dve tekmi. V prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa je slovenski pokalni zmagovalec ostal praznih rok proti Šerifu iz Tiraspola, potem ko je izgubil povratno tekmo v Ljudskem vrtu. V Mariboru varovanci Jure Arsiča gostijo albanski Dinamo City iz Tirane. Gre za nevarno moštvo, ki je v prvem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo premagalo kazahstansko Astano s skupnim izidom 4:2.

Aluminij je aktualni pokalni prvak
Aluminij je aktualni pokalni prvak
FOTO: Luka Kotnik

V Stožicah bo tekmec nogometašev Brava makedonska Škendija. Slednja ni imela težav v prvem krogu kvalifikacij proti gibraltarski Europi in je na obeh tekmah slavila. Na gostovanju s 5:0, doma pa z 1:0. Precej pisana zasedba iz Tetova je na Transfermarktu vredna 6,9 milijona evrov, medtem ko je Bravo predvsem po odhodu nekaterih ključnih igralcev malce izgubil na vrednosti (4,16 milijona). Ljubljančani so na generalki pred evropskim delom sezone z 2:0 v gosteh ugnali Olimpijo.

Bravo drugič v klubski zgodovini igra evropske kvalifikacije
Bravo drugič v klubski zgodovini igra evropske kvalifikacije
FOTO: NK Bravo

Koper, ki tako kot Bravo evropske nastope začenja v drugem krogu kvalifikacij, bo proti ferskemu Runaviku v vlogi favorita. Kanarčki so v drugi polovici prejšnje sezone pokazali zavidljivo formo, tudi letošnjo pa so po številnih spremembah kadra začeli dobro in v prvem krogu državnega prvenstva premagali Nafto z 2:0. Varovanci Zorana Zeljkovića bodo skušali do ugodnega izida priti tudi na skrajnem severu, kjer vladajo bolj spomladanske razmere, kot jih je pričakovati na povratni tekmi v Kopru.

Koprčani so zaradi slabega vremena na Ferske otoke prispeli na dan tekme
Koprčani so zaradi slabega vremena na Ferske otoke prispeli na dan tekme
FOTO: FC Koper

Konferenčna liga, kvalifikacije, 2. krog, izidi:

Aluminij - Dinamo Tirana 0:1* (0:1)
Berisha 15.

Bravo - Škendija 1:1*
Kopatin 19.; Krasniqi 11. (11-m)

Runavik - Koper 0:0*
RK: Joensen 36.

nogomet konferenčna liga kvalifikacije aluminij bravo koper

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