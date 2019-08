Kvalifikacije za LP: Maribor v Ljudskem vrtu gosti Rosenborg

Mariborčani skušajo nadgraditi uspeh iz prejšnjega tedna, ko so izločili švedski AIK.

Mariborčani si v prvem delu igre odmevnejših priložnosti niso pripravili. Še najbližje zadetku je bil Andrej Kotnik , njegov strel je zletel mimo gostujočih vrat. Na drugi strani se je pred golom Maribora znašel Birger Meling , a je bila obrambna vrsta vijoličnih prisebna in je poizkus uspela zaustaviti.



V Krasnodarju sta se merila tamkajšnji ruski prvoligaš in portugalski Porto. Strelci na tekmi niso bili kaj prida razpoloženi in kazalo je, da se bo srečanje končalo brez zadetkov. Nato pa je na sceno stopil gostujoči vezist Sergio Oliveirain s sijajno izvedenim prostim strelom Portu zagotovil lepo popotnico pred povratno tekmo na stadionu Dragao.

Podobno uspešni so bili nogometaši Olympiakosa, ki so na gostovanju minimalno ugnali carigrajski Basaksehir. Edini zadetek je v 53. minuti zabil Giorgos Masouras.

LASK šokiral Basel

Domačini so v dvoboj proti avstrijskemu LASK-u vstopili kot veliki favoriti, a tega na travnati zelenici niso upravičili. Gostje so vodili že z 2 : 0, zadetek upanja pa je za domačine v 87. minuti zabil Luca Zuffi.

Istočasno sta se merila še romunski Cluj in škotski Celtic. Čeprav so domačini prvi na srečanju zabili – v 28. minuti je bil natančen Mario Rondon –, jim vodstva ni uspelo dolgo zadržati. Le nekaj minut kasneje je rezultat tekme postavil James Forrest.



Kvalifikacije za Ligo prvakov, 3. krog



Krasnodar -Porto, 0 : 1 (0 : 0)

Oliveira 89.

Istanbul Basaksehir - Olympiakos, 0 : 1 (0 : 0)

Masouras 53.

Basel -LASK Linz, 1 : 2 (0 : 0)

Zuffi 87.; Trauner 51., Klauss 82.

CFR Cluj - Celtic,1 : 1(1 : 1)

Rondon 28.; Forrest 34.