Kvalifikacije za prvo ligo: drugoligaš ugnal prvoligaša

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Uvod v obračun na stadionu ob Kamniški Bistrici ni kazal, da so Domžalčani z odigrano prvoligaško sezono močnejša ekipa. Drugoligaši iz Kranja so bili v napadu bolj konkretni. Predvsem Jakob Cukjati je s hitrimi prodori nekajkrat vnesel zmedo v domžalsko obrambo. V 19. minuti je isti igralec močno streljal z desetih metrov, Lovro Štubljar v vratih Domžal pa je bil izjemno dobro postavljen in žogo odbil.

Pri domačih je bil v 23. minuti v protinapadu hiter Luka Mlakar, ki pa na koncu ni prišel do strela. Minuto kasneje se je po strelu Žana Benedičiča spet izkazal Štubljar. V 33. minuti so vnovič zapretili Kranjčani, na drugi strani pa je nato Šturm po hitrem napadu vendarle sprožil prvi domžalski strel na nasprotni gol. Kranjčani so še naprej grozili, Cukjati pa je v 42. minuti slabo meril.

Tonči Žlogar je igro v drugem delu skušal poživiti s tremi menjavami. Kljub boljši postavitvi domačih na terenu, pa so Kranjčani povedli v 54. minuti. Marko Brkić je na levi strani izvajal prosti strel, zadel okvir vrat, Cukjati je odbito žogo proti golu najprej poslal z glavo, v drugem pa nato z nogo in spretno, pa tudi s precej sreče zadel za vodstvo gostov. Le šest minut kasneje je Piskule realiziral še hiter protinapad za 0:2.

Triglavu, ki je v obrambi taktično nadigral Domžale, se je odprl prostor v napadu. Piskule pa je v 70. minuti zadel še tretjič, ko je po podaji Oliverja Kregarja realiziral nov hiter protinapad. Domžale so v nadaljevanju sicer imele posest žoge, Kranjčani pa so čakali na priložnosti. Ko je vse kazalo, da bo Triglav slavil kar s 3:0, pa so Domžale s tremi potezami lepo izigrale gostujočo obrambo, Gal Kranjčič pa je domačim vrnil vsaj del upanja, da morda ostanejo prvoligaši.