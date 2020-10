Neymar s hat-trickom pred Ronalda, Argentina po 15 letih slavila v La Pazu

Neymarja Jr. bomo lahko na Kanalu A in VOYO spremljali že v torek, 20. oktobra (ob 20.40), ko ga s soigralci pri Paris Saint-Germainu čaka spopad prvega kroga skupinskega dela Lige prvakov z Manchester Unitedom. Z nami bodite tudi v sredo, 21. oktobra (ob 20.40), ko bomo po poraženem finalistu pospremili še nastop zmagovalca letošnjega finala, münchenskega Bayerna, ki ga čaka dvoboj z Atletico Madridom in slovenskim vratarjem Janom Oblakom.

V drugem krogu južnoameriških kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo 2022 je Argentina v La Pazu premagala Bolivijo in dosegla prvo zmago na tem gostovanju po 15 letih. Posebnost prizorišča je nadmorska višina 3650 metrov, ki nevajenim gostujočim ekipam otežuje igro v Boliviji. V boju za Katar 2022 so gostitelji povedli v 24. minuti z golom napadalca Cruzeira Marcela Martinsa, a je tik pred koncem prvega dela izenačil Lautaro Martinez, potem ko ga je domači branilec nesrečno zadel z žogo, ta pa je od noge napadalca milanskega Interja švignila mimo domačega vratarja.

V ekipi superzvezdnika Lionela Messijaje za zmago v 79. minuti poskrbel nogometaš rimskega Lazia Joaquin Correa, potem ko ga je v kazenskem prostoru zaposlil Martinez. Očitno se je obrestovala poteza selektorja Lionela Scalonija, ki se je odločil, da ekipo v Bolivijo zaradi adaptacije pripelje že tri dni pred tekmo. Argentina je tako dosegla že drugo zmago v kvalifikacijah, potem ko je v uvodnem nastopu premagala Ekvador z 1:0. Bolivija je morala v prvem krogu priznati premoč Braziliji (0:5).

Strogi ukrepi od severa do juga celine

Ne gre spregledati, da je Južna Amerika trenutno eno od žarišč pandemije novega koronavirusa. Tekme zato potekajo v okviru posebej strogih ukrepov. Bolivijski nogomet pa po smrti predsednika zveze Cesarja Salinasapretresajo tudi ostri notranji boji za njegovo nasledstvo. Številni klubi igralcev nočejo poslati na reprezentančne akcije, selektorju Cesarju Fariasupa številni v državi odkrito očitajo korupcijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Drugo zmago je dosegla tudi Brazilija, ki je v gosteh ugnala Peru, čeprav so gostitelji z goloma Andreja Carrilladvakrat povedli. Junak tekme je bil Neymar Jr., ki je za aktualne južnoameriške prvake dosegel tri gole, dva iz enajstmetrovke. Neymar Jr. se je s tem povzpel na drugo mesto večne lestvice strelcev za brazilsko reprezentanco. Skupaj je zdaj dosegel že 64 golov, dva več od Ronalda, še vedno pa mu manjka precej do rekorderja Peleja, ki je za Brazilijo dosegel kar 77 golov. Za "selecao" je zadel še Richarlison.

Falcao 'rešil' Kolumbijo, 'dvojček' Suareza premalo za Urugvaj

Na drugih tekmah sta se Čile in Kolumbija razšla z remijem (2:2), najtežje pričakovani obračun večera je bolje začela gostujoča Kolumbija, potem ko je najtrofejnejšo reprezentanco minulega desetletja v Južni Ameriki že v sedmi minuti v zaostanek pahnil Jefferson Lerma. Sledil je preobrat v režiji vodilnih čilskih asov Artura Vidala(38. minuta/11-m) in Alexisa Sancheza(42.), a so se Kolumbijci v enem zadnjih napadov na tekmi rešili pred porazom po zaslugi izkušenega strelca Radamela Falcaa.

Venezuela je doma izgubila s Paragvajem (0:1), Ekvador je v Quitu s kar 4:2 premagal Urugvaj. Oba gola za Urugvaj je z enajstih metrov dosegel Luis Suarez, ki je dosegel že 61. in 62. reprezentančni gol, a šele po tem, ko je njegova reprezentanca v drugem polčasu zaostajala že z visokih 0:4, za ekstazo domačih privržencev nogometa, žal zgolj prek TV-zaslonov, sta poskrbela Moises Caicedoin Michael Estradaz goloma v prvem polčasu, Estrada pa je bil nato natančen tudi v 53. minuti, nato pa je Gonzalo Plata v 75. minuti zadel še za neverjetnih 4:0. Suarez je nato z enajstmetrovkama v 84. in 90. minuti vsaj preprečil še večjo blamažo izbrancev izkušenega Oscarja Tabareza, ki mu je Argentinec na klopi Ekvadorja Gustavo Alfarozadal enega najbolj bolečih porazov na klopi Urugvaja.