Srbi po preobratu do točke proti Portugalcem, Čehi remizirali z Belgijci

V soboto so bile v kvalifikacijah za SP 2022 poleg nogometašev v skupini H, kjer nastopa tudi Slovenija, aktivne še reprezentance iz skupin A, E in G. Srbi so prišli do zlata vredne točke proti Portugalcem, potem ko so že zaostajali z 0:2, Češka pa je doma presenetila Belgijo in po začetnem vodstvu prav tako iztržila točko, bilo je 1:1. Turčija je po Nizozemski ugnala še Norveško na gostovanju (0:3), Luksemburg pa je Ircem prizadejal še drugi poraz v tem ciklu.

Cristiano Ronaldo ni mogel verjeti, da njegov zadetek ni bil priznan. FOTO: AP Portugalska je v Beogradu že v prvem polčasu povedla z dvema zadetkoma, pod oba se je podpisal Diogo Jota, a so Srbi v drugem delu uspeli izenačiti. Najprej je znižal Aleksandar Mitrović, za 2:2 pa je po asistenci Nemanje Radonjića v polno meril Filip Kostić v 60. minuti. Vse do konca je kazalo, da se bo srečanje na kultni Marakani končalo s tem izidom, a je v tretji minuti sodniškega dodatka nov gol za goste zabil Cristiano Ronaldo. Žoga je ob njegovem poizkusu evidentno prečkala golovo črto, sodniki, ki si v kvalifikacijah z VAR-om ne morejo pomagati, pa zadetka kljub temu niso priznali. Zvezdnik Juventusa je zaradi tega povsem izgubil živce, zaradi česar je prejel tudi rumeni karton, na koncu pa je igrišče zapustil celo nekaj sekund pred zadnjim sodniškim žvižgom. Pred odhodom v tunel je jezno odvrgel še kapetanski trak, tudi to pa ni pomagalo, sodniška odločitev je ostala nespremenjena in Srbija je tako po zmagi nad Irsko (3:2) prišla do še enega uspeha in izjemno pomembne točke. Na drugi tekmi v skupini A je Irska doživela še drugi poraz, tokrat jo je z 1:0 ugnal Luksemburg. Edini zadetek je v 85. minuti dosegelGerson Rodrigues. Srbija in Portugalska sta sedaj prvi, imata po štiri točke, Luksemburg je tretji s tremi, Azerbajdžan in Irska pa sta še brez uspeha. V skupini E, kjer prav tako nastopa le pet reprezentanc, je Belorusija doma s 4:2 ugnala Estonijo, Češka pa je presenetljivo prišla do točke proti prvi ekipi na Fifini lestvici Belgiji. Čehi so v 50. minuti prek Lukasa Provodacelo povedli, deset minut kasneje pa je po podaji Kevina De Bruyneja izenačil Romelu Lukaku. Za nogometaša Manchester Cityja je bila to že 20. podaja za zadetek v tej sezoni, 16 jih je dosegel v klubskem, štiri pa v reprezentančnem dresu. V Skupini G je Turčija potrdila, da zmaga nad Nizozemsko v prvem krogu ni bila zgolj naključna. Tokrat so Turki na gostovanju pri Norvežanih, ki so s posebnimi majicami zopet opozarjali na nepravilnosti v Katarju, ki bo gostil prvenstvo prihodnje leto, slavili s 3:0. Že v 4. minuti se je med strelce vpisalOzan Tufan, ki je v drugem delu dosegel še en zadetek, vmes pa je v polno meril še nogometaš Leicester CityjaCaglar Soyuncu. Črna gora je pričakovano in brez težav ugnala Gibraltar s 4:1, Nizozemci pa so se pobrali po kiksu na prvi tekmi in so Latvijo odpravili z 2:0. V 32. minuti je za 1:0 zabil Steven Berghuis, v 69. minuti pa je končni izid postavil napadalec Seville Luuk de Jong.