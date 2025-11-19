Kvalifikacije za SP: za nas porazne, za nekatere zgodovinske

42 od 48 mest na svetovnem nogometnem prvenstvu je že zasedenih. Možnosti za uvrstitev na mundial ima še nekaj evropskih reprezentanc, ki se bodo v dodatnih kvalifikacijah potegovale za eno od štirih prostih mest. Številne ekipe so že ostale brez možnosti za vozovnico čez lužo, spet druge pa so spisale zgodovinske zgodbe.

Škoti prvič po letu 1998

Škotska je imela v kvalifikacijski skupini z Dansko, Grčijo in Belorusijo dokaj zahtevno nalogo. Danci so bili na račun preteklih let, ko so na Euru 2020 prišli do polfinala in zaigrali tako na mundialu leta 2022 kot tudi na prvenstvu stare celine, favoriti za prvo mesto. Tam so pred zadnjim krogom tudi bili, za neposredno uvrstitev pa bi jim zadostoval remi proti Škotom. Ti so doma potrebovali zmago, v dober položaj pa jih je z izjemnimi škarjicami po dobrih dveh minutah tekme postavil Scott McTominay. Gostje so dvakrat uspeli izenačiti, ekipi pa sta se v sodnikov dodatek podali ob rezultatu 2:2. Evforijo na tribunah v Glasgowu smo dočakali v 93. minuti, ko je z odličnim strelom za novo vodstvo Škotov poskrbel Kieran Tierney, piko na i pa je pet minut pozneje postavil Kenny McLean, ki je s sredine igrišča zadel za končnih 4:2.

Scott McTominay med slavjem Škotske po uvrstitvi na svetovno prvenstvo. FOTO: Profimedia icon-expand

Po zgodovinski zmagi je spregovoril kapetan otoške zasedbe Andy Robertson, ki že osem let brani barve Liverpoola. "Jasno mi je bilo, da je bila pri moji starosti to verjetno zadnja možnost za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Danes sem imel celo tekmo v mislih Dioga Joto," je uvodoma povedal 31-letnik in nato nadaljeval o svojem dobrem prijatelju in dolgoletnem soigralcu, ki je julija življenje izgubil v prometni nesreči. "Veliko sva govorila o mundialu. On v Katarju ni igral zaradi poškodbe, mi se tja nismo uvrstili. Zmeraj sva se pogovarjala, kako dobro bi bilo, če greva na naslednje prvenstvo. Cel dan sem bil zelo čustven, ampak mislim, da sem to dobro skrival pred ostalimi. Vesel sem, da se je tekma končala tako, kot se je," je še dodal Robertson.

Andy Robertson na pogrebu Dioga Jote. FOTO: Profimedia icon-expand

Irska ima novega narodnega heroja

Nekdanji reprezentančni soigralci zgoraj omenjenega Jote so si brez večjih težav zagotovili nastop na mundialu, v skupini F pa je za presenečenje poskrbela Irska. Ta je bila po polovici kvalifikacij z eno samo točko na dnu skupine, nato pa so nanizali tri zmage in prišli do mesta v play-offu. Prejšnji teden so najprej doma premagali Portugalsko, nato pa na Madžarsko odpotovali s točko zaostanka za drugim mestom. Pri naših vzhodnih sosedih so tako za dodatne kvalifikacije potrebovali zmago proti favoriziranim Madžarom, ki so dvakrat vodili. Za drugo izenačenje na tekmi je s svojim drugim golom na obračunu v 80. minuti poskrbel Troy Parrott, ki je nato z zadnjim dotikom na tekmi v 96. minuti dosegel hat-trick in ohranil upanje za uvrstitev na mundial, kjer je Irska v zgodovini igrala le trikrat, nazadnje leta 2002.

Slavje nogometašev Irske po zmagi nad Madžarsko. FOTO: AP icon-expand

23-letni napadalec je tako v dveh urah postal narodni heroj, največje letališče v državi pa je svoje profile na družbenih omrežjih preimenovalo v "Mednarodno letališče Troyja Parrotta". Ta je bil po zmagi zelo čustven. "To so solze sreče, zaradi takšnih trenutkov obožujemo nogomet. Prvič po več letih jočem, vsi jočejo, še zmeraj ne morem dojeti, kaj se je zgodilo," je po obračunu povedal Parrott, ki v primeru, da ne bi bil poškodovan napadalec Evan Ferguson, morda sploh ne bi igral.

Troy Parrott po golu, ki je Irski prinesel dodatne kvalifikacije. FOTO: AP icon-expand

Štiri reprezentance bodo na mundialu zaigrale prvič

Ko je postalo jasno, da bo na naslednjem svetovnem prvenstvu sodelovalo rekordnih 48 ekip, smo lahko predvidevali, da bo nekaj takšnih, za katere bo to debitantski nastop na mundialu. Zaenkrat so takšne reprezentance štiri – Uzbekistan, Jordanija, Zelenortski otoki in Curacao. Med temi izstopata dve. Zelenortski otoki so se na prvenstvo, ki se bo igralo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, uvrstili že pred več kot enim mesecem. V kvalifikacijski skupini šestih reprezentanc so ob enem samem porazu vknjižili dva remija in kar sedem zmag ter končali na prvem mestu, štiri točke pred drugim Kamerunom, ki je na mundialu zaigral že osemkrat.

S tem dosežkom je otoška država, ki leži ob zahodni obali Afrike, postala najmanjša država po površini in druga najmanjša po številu prebivalcev, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu. A rekorda niso držali dolgo, saj se je v torek na mundial uvrstil Curacao, ki je po površini skoraj desetkrat manjši in ima okrog 155.000 prebivalcev, kar je več kot pol manj kot Islandija, ki je bila do tega trenutka država z najmanjšo populacijo, ki je nastopila na svetovnem prvenstvu.

Curacao remiziral proti Jamajki in prišel do svetovnega prvenstva. FOTO: AP icon-expand

Številne 'velike' reprezentance že ostale brez možnosti

Med nogometnimi reprezentancami, ki so na Fifini lestvici med 55. najmočnejšimi, je kar 10 takšnih, ki so že izpadle iz kvalifikacij. Najvišje rangirana je 37. Srbija, katero sta v skupini K prehiteli Anglija in Albanija. Sledi 38. Nigerija, ki je v finalu play-offa izgubila proti Demokratični republiki Kongo, brez možnosti pa so ostale tudi 40. Madžarska, 46. Grčija, 48. Venezuela, 49. Kostarika, 51. Peru, 52. Čile, 53. Mali in 55. Slovenija.

Predvsem med evropskimi reprezentancami je nekaj takšnih, za katere bi pričakovali, da bodo po koncu rednega dela kvalifikacij že uvrščene na prvenstvo. A za slednje upanje ostaja v play-offu, iz katerega se bo na mundial uvrstila četrtina od 16 ekip. Med temi izstopa Italija, ki na Fifini lestvici zaseda deveto mesto, v kvalifikacijah pa je zaostala za Norveško. Presenetljivo je v dodatnih kvalifikacijah tudi Danska, sicer 20. ekipa sveta, katero je prehitela 38. rangirana Škotska. 40. Švedska, ki je v skupini s Švico, Kosovom in Slovenijo končala na dnu, bo v play-offu zaigrala na račun Lige narodov. V boju ostajajo še Albanija, Bosna in Hercegovina, Češka, Kosovo, Poljska, Irska, Slovaška, Turčija, Ukrajina, Wales, Romunija, Severna Irska in Severna Makedonija.