Črni nogometni oktober, Slovenci po novem porazu enotni: 'Nismo si zaslužili zmage'

Slovenska nogometna reprezentanca je v okviru kvalifikacij za nastop na EP 2020 v ljubljanskih Stožicah izgubila proti Avstrijcem. To je že drugi poraz slovenske izbrane vrste na zadnjih dveh tekmah, s tem pa se Slovencem vrata za nastop na Euru vse bolj zapirajo.

Avstrijci so tako še drugič v kvalifikacijah za Euro 2020 premagali Slovenijo, tokrat so slavili v Stožicah po zadetku Stefana Poscha v 21. minuti. Slovenci so pritiskali za izenačenje, a neprepričljivo, za nameček pa so deset minut pred koncem polčasa ostali še z igralcem manj. Z rdečim kartonom je tekmo končalDenis Popović.

Iličić: "Izgubili smo proti boljši ekipi!" FOTO: Damjan Žibert

Slovenci so po koncu tekme zelenico zapuščali sklonjenih glav, Josip Iličić pa je skesano priznal, da je tekmo dobila boljša reprezentanca. "Bila je težka, čvrsta tekma. Borili smo se, enostavno ni šlo. To je del našega poklica, vendar je potrebno gledati naprej. Težko je, imamo slabe možnosti za napredovanje, a to je to," je bil jasen napadalec italijanske Atalante, ki je prepričan, da si reprezentanca nima česar očitati: "Težko je. Moramo se zavedati, da smo igrali proti kakovostni ekipi. Dali smo vse od sebe, nimamo si kaj očitati. Izgubili smo proti boljši ekipi." Kapetan Oblak: Nismo si zaslužili zmage

Kljub drugemu porazu na zadnjih dveh tekmah, pa teoretične možnosti za uvrstitev Slovenije na EP še obstajajo. Slovenski vratar Jan Oblak je z veliko mero razočaranja po tekmi v izjavi za RTV Slovenija dejal: "V slačilnici vzdušje vsekakor ni dobro. Nismo se še prav veliko pogovarjali, razočarani smo. Izgubili smo še eno tekmo, kjer je bila potrebna zmaga. Razočaranje je, a nimaš kaj, tak je nogomet! Moramo se sprijazniti s tem, da nismo bili dovolj dobri za zmago. Glavo gor! Pogledati moramo drug drugemu v oči in iti naprej. Čakajo nas nove tekme, teoretične možnosti obstajajo, vendar bo težko. Potrebno je ostati skupaj, delati naprej in se izboljšati."

Slovenija - Avstrija FOTO: Damjan Žibert

Po prejetem zadetku v prvem polčasu, so številni pričakovali odziv slovenske izbrane vrste v uvodnih minutah drugega, a zaman. "Načrt je bil drugačen, a nam ga ni uspelo uresničiti na igrišču. Težko je sedaj razglabljati o tem, kaj bi morali spremeniti. To bi morali narediti na igrišču. Nismo si zaslužili zmage, morali bi narediti veliko več. Trudili smo se, a to ni bilo dovolj za zmago," je zaključil razočarani Oblak. Selektor Matjaž Kek: Avstrija je tekmo zasluženo dobila

Tudi selektor Matjaž Kek ni bil navdušen nad prikazano igro. "Kar se tiče želje in pristopa je bilo ok, voljni moment je bil, manjkala nam je kvaliteta igre. Ni nam steklo, morali smo preskakovati igro zaradi njihovega presinga. Rabili bi gol, da bi presekali vse skupaj. Avstrija je tekmo zasluženo dobila, nam je enostavno manjkala poteza več. Te kvalifikacije smo začeli slabo, potem pokazali, da smo konkurenčni, a nam se mora vse poklopiti. Čaka nas še ena tekma doma, potem še Poljska," proti naslednjih izzivom že pogleduje Kek.