Kvalifikacije za EP: Milinković Savić junak Srbije proti Norveški, poraz Kosova v Severni Makedoniji

Kosovo, naslednji slovenski nasprotnik v ligi narodov, je v skupini D gostovalo v Severni Makedoniji. Za poraz je bila tokrat kriva tudi nespretnost, saj so gostitelji povedli po avtogolu Benjamina Kollolija v 16. minuti. Florent Hadergjonaj je v 29. minuti sicer izenačil, a je bilo veselje kratko, saj je Darko Velkovski le štiri minute kasneje Severno Makedonijo vnovič popeljal v vodstvo. Za odhod na EP se bo Severna Makedonija v finalu pomerila z Gruzijo, ki je doma z 1:0 (1:0) ugnala Belorusijo. Zadel je Tornike Okriašvili, ki je bil v 7. minuti natančen z bele točke.

V skupini A je morala Bolgarija na domačem terenu priznati premoč Madžarski z 1:3, za mesto na EP pa se bo udarila z Islandijo, ki je z 2:1 (2:0) premagala Romunijo. Za Islandce je oba gola dosegel Gylfi Sigurdsson (16., 35.), za goste je bil uspešen Alexandru Maxim (63.). V skupini B so o končnem dvoboju za EP odločale enajstmetrovke. Na tekmi med Bosno in Hercegovina ter Severno Irsko so ljubitelji nogometa na vsaki strani videli po en gol, Slovaška in Irska sta se razšli brez golov. Ker tudi po podaljšku ni prišlo do odločitve, so ekipe izvajale enajstmetrovke. Napredovali so Slovaki in Severni Irci.