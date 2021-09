Visoki zmagi Italije in Nemčije, Angležem remi na Poljskem

V skupini B je Španija v gosteh odpravila Kosovo z 2:0 in je po zadetkih Pabla Fornalsa (32.) in Ferrana Torresa (90.) s 13 točkami na čelu lestvice. Štiri točke zaostanka ima na drugem mestu Švedska, ki je po treh zmagah doživela prvi poraz. Grčija je zmagala z 2:1, za gostitelje, tretje v skupini s šestimi točkami, sta bila uspešna Anastasios Bakasetas (62.) in Charalampos Pavlidis (78.), Robin Quaison je v 80. minuti dosegel edini gol za Švede.

Belgija je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v nogometu v Katarju v gosteh z 1:0 premagala Belorusijo in ima v skupini E 16 točk, le še ena zmaga pa prvo reprezentanco svetovne lestvice loči od dokončnega nastopa na SP. Za rdeče vrage je edini gol v 33. minuti dosegel Dennis Praet. Wales je po remiju brez golov z zadnjeuvrščeno Estonijo ostal na tretjem mestu te skupine s sedmimi točkami. Toliko jih ima tudi druga in tokrat prosta Češka. Estonija je vknjižila prvo točko.

Italija je se v skupini C znesla nad Litvo in se z gostovanja vrnila s četrto zmago, bilo je 5:0, dva gola je prispeval Moise Kean. Italija, ki ima še dva remija, se je utrdila v vodstvu, saj se je drugouvrščena Švica s Severne Irske vrnila z remijem brez golov. Za Italijo sedaj Švica zaostaja za šest točk, a ima tudi dve tekmi manj.

Anglija na šesti tekmi prvič ni zmagala in ima v skupini I 16 točk. Angleže je na Poljskem v vodstvo popeljal kapetan Harry Kane (72.), v drugi minuti sodnikovega dodatka je izenačil rezervist Damian Szymanski. Poljaki so nazadovali na tretje mesto (11 točk), za točko zaostajajo za Albanijo. Pet različnih albanskih strelcev je napolnilo mrežo San Marina (5:0). Tretji dvoboj večera v tej skupini je pripadel Madžarom, ki so doma Andoro premagali z 2:1 ter so z 10 točkami četrti.

V skupini J je Nemčija na Islandiji zmagala s 4:0. Serge Gnabry (4.), Antonio Rüdiger (24.), Leroy Sane (57.) in Timo Werner (89.) so zadeli na stoti tekmi nemškega elfa v kvalifikacijah za SP. Nemčija je ob enem porazu prišla do šeste zmage in ima 15 točk. Štiri točke zaostaja Armenija, ki se je doma le z 1:1 razšla z Lihtenštajnom. Ta je na zadnjem mestu in je osvojil prvo točko. Tudi tekma med Severno Makedonijo in Romunijo se je končala brez zmagovalka z 0:0. Romunija ima na tretjem mestu 10 točk, z eno manj jim sledijo tokratni tekmeci.