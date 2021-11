Francozi po štirih Mbappejevih golih na SP

V skupini D je Francija do prvega mesta prišla po zmagi nad Kazahstanom z 8:0. Za Francoze je že v prvem polčasu trikrat zadel Kylian Mbappe , v drugem polčasu je dodal še en gol. V drugem delu je dvakrat zadel še Karim Benzema , enkrat po Mbappejevi podaji, po enkrat pa Adrien Rabiot in Antoine Griezmann . Galski petelini imajo krog pred koncem 15 točk. Na drugo mesto v skupini se je prebila Finska, ki je na gostovanju pri Bosni in Hercegovini slavila s 3:1. Finci so zmagali, čeprav so od 37. minute igrali z igralcem manj, za nameček pa je Teemu Pukki v prvem polčasu zgrešil še najstrožjo kazen. Edini gol za BiH je dosegel nekdanji igralec Olimpije Luka Menalo . Zdaj ima Finska 11 točk, dve več od Ukrajine. V zadnjem krogu bo BiH, ki je pri osmih točkah, gostila Ukrajino, Finska pa Francijo.

V skupini G so stvari še odprte. Vodilna Nizozemska je v Črni gori igrala 2:2. Z 11 goli najboljši strelec kvalifikacij Memphis Depay je dosegel oba gola za goste, prvega z bele pike. Toda Črnogorci so izenačili v 82. in 86. minuti po golih Ilije Vukotića in Nikole Vujnovića. Norveška je brez Erlinga Haalanda kljub več kot 70-odstotni posesti žoge in več kot 20 strelom igrala le 0:0 z Latvijo, Turki pa so gladko s 6:0 odpravili Gibraltar. Turki in Norvežani imajo pred zadnjim krogom po 18 točk, v njem pa se bodo prvi v gosteh merili s Črnogorci, Norvežani pa prav tako v gosteh z Nizozemci, ki vodijo z 20 točkami.