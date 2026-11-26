PSG ima za letošnjo sezono jasen cilj – tretjič zapored osvojiti Ligo prvakov. V začetku sezone so bili na dobri poti in med evropsko elito kazali prepričljive predstave, nato pa sta se zelo resno poškodovala dva izmed ključnih členov udarne enajsterice.

Parižani so v sredo poskrbeli, da ima zdaj stoodstoten izkupiček le še Real Madrid. Na domačem Parku princev so pričakali Romo, ki je povsem zasluženo prišla do točke.

Številni tuji mediji zdaj poročajo, da so se v pisarnah serijskega francoskega prvaka odločili, da bodo v zimskem prestopnem roku dodatno okrepili svojo zvezdiško zasedbo.

Najbolj verjetna možnost se zdi Estevao, ki je v letošnji sezoni Premier lige za Chelsea začel le dve tekmi. Xabi Alonso ga v primeru, da ima na voljo vse nogometaše, več kot očitno ne vidi v udarni postavi. Modri se 19-letnemu talentiranemu Brazilcu vsekakor ne bi želeli odreči, posoja pa je nedvomno realna možnost.